Artista mexicano pinta a Álvaro Conrado en edificio de México

La figura del adolescente Álvaro Conrado está siendo pintado en un edificio en México como muestra de apoyo al pueblo de Nicaragua que vive desde hace más de tres meses bajo la represión del Gobierno orteguista.

La pintura realizada por un artista mexicano cuya identidad se desconoce, representa a Álvaro como un superhéroe, lleva en su pecho el escudo de Nicaragua y tiene la bandera de nuestro país como capa en su esplada.

“Esta es una pequeña ofrenda de parte de México para todos mis hermanos de Nicaragua. Somos América Unida, una sola América. México está contigo Nicaragua y nos ponemos tu camiseta para sudar desde nuestras trincheras. No podemos estar allá, pero aquí está un gesto por parte de todos los mexicanos, espero que les guste. Esto es una pequeña motivación para que no se rindan, seguimos en resistencia, no bajen la guardia”, expresa el artista.

Álvaro Conrado es una de las víctimas de la masacre ordenada por la pareja Ortega Murillo. El joven de 15 años fue asesinado el pasado 20 de abril, de un disparo en el cuello por un francotirador.