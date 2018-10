Madre de Cristhian Fajardo exige ver a su hijo

La señora Gladis Adilia Caballero, madre de Cristhian Fajardo, dirigente del Movimiento 19 de Abril en Masaya, exigió al gobierno de Daniel Ortega que le permitan ver a su hijo, quien junto a su esposa María Adilia Cerrato fueron secuestrados el pasado domingo 22 de julio en la frontera con Costa Rica.

Caballero viajó desde Washington, Estados Unidos, el día de ayer y pide la liberación de su hijo y nuera.

“No he sabido nada de él, no sé dónde está, yo exijo que me dejen verlo, a él lo están acusando de terrorista, y en ningún momento él ha sido terrorista, él ha sido dirigente del Movimiento 19 de Abril. Yo estoy exigiéndole al señor Ortega y a la señora Murillo que por favor me lo dejen ver, y que los dejen en libertad porque los están acusando de una cosa que no es, son acusaciones falsas (…) Estoy desesperada, temo que me lo estén torturando, quiero que me lo regresen sano y salvo sin ningún rasguño”, clamó la madre entre llantos.

Doña Gladis se presentó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), donde el abogado Salvador Marenco se refirió a las medidas cautelares dictadas a Cristhian por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mandata al Estado a proteger su vida e integridad y la de sus familiares.

“Hay una detención ilegal y arbitraria, porque obedece a una política de Estado con todos sus operadores de criminalizar y procesar a todas las personas que se hayan manifestado como es el caso de Cristian. Vamos a estar presentando un recurso de exhibición personal por detención ilegal”, indicó Marenco.