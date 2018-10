Alfredo Gutiérrez renuncia a Concejalía de Managua

Alfredo Gutiérrez, concejal en la Alcaldía de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) renunció este lunes a la Concejalía de la comuna a través de una carta dirigida al presidente en funciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell.

En el documento, Gutiérrez informa su decisión de “renuncia irrevocable y definitiva al cargo de Concejal Propietario por ley que he ocupado desde enero del presente año en el Concejo Municipal del municipio de Managua”.

Carta de renuncia de Alfredo Gutiérrez

“Yo no me siento con algún tipo de ambiente para poder irme a sentar a un Concejo Municipal donde los que están ahí sentados representan un régimen genocida. Un régimen que no solamente ha asesinado a más de 400 nicaragüenses, sino que también sigue persiguiendo a miles de nicaragüenses”, aseguró Gutiérrez.

“Es una manera de solidarizarme con las familias de todos los asesinados en este país y acompañar la lucha de mis hermanos nicaragüenses”, agregó.

...