Gobierno incumple acuerdos al secuestrar y perseguir a manifestantes de Juigalpa

10:11 a.m.

Joxzel Jadir Morales, uno de los dirigentes del tranque de Juigalpa, departamento de Chontales, denunció que las autoridades de ese municipio incumplieron los acuerdos a los que llegaron el pasado 12 julio, de levantar los tranques y por su parte la Policía no tomaría represalias contra los manifestantes y sus familiares.

Acuerdo firmado por manifestantes y autoridades de Juigalpa

“El gobierno y la Policía de Juigalpa no han cumplido lo que se acordó. Los paramilitares caminan en las calles, asechando todas las noches al pueblo, disparando, gritando que dónde están los del tranque, han ido a buscar a todos los barrios a los autoconvocados. No han respetado el acuerdo que se tenía con ellos, la firma de ellos está en ese documento y es como que no exista”, dijo Morales.

Ayer fueron secuestrados el padre y un hermano de Joxzel. A bordo de tres camionetas llegaron a la casa de habitación policías y paramilitares armados con AK 47, iban a buscarlo a él, al no lograr su objetivo se llevaron a sus familiares.

Policía se lleva a padre y hermano de Joxzel Morales

“A mi papá y a mi hermano les pusieron el arma en la cabeza, les dijeron que se salieran porque iban a revisar la casa para buscarme a mí, empezaron a dar vueltas por toda la casa, dieron vueltas las camas, fregaron las puertas, dañaron todo. Amenazaron y dijeron a mi familia que dónde estaba yo, porque me andan buscando para matarme. Al no encontrarme, se llevaron a mi papá y a mi hermano menor de 18 años, Yesker Úbeda es el nombre de ni hermano y Martín Úbeda es el nombre de mi papá, se los llevaron supuestamente para investigación”, relató Morales.

A los jóvenes que participaron en los traques y marchas los andan persiguiendo, algunos se han ido del país por la persecución del gobierno. Además, tienen amenazado al pueblo de quemarles sus casas si graban con sus celulares. Andan con listas buscando a los autoconvocados y campesinos que han apoyado las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.