Senador estadounidense: Muertos y heridos por culpa de Ortega y Murillo es inaceptable

El senador Robert Menéndez, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores, aseguró que es inaceptable las muertes y heridos en Nicaragua por parte de la Policía y paramilitares afines al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“La realidad es que los muertos en Nicaragua, los heridos en Nicaragua por la violencia de la Policía y de grupos afiliados con la administración del presidente Ortega y su esposa es inaceptable”, dijo en entrevista a la Voz de América.

Menéndez, señaló que se debe sancionar a los responsables por las muertes y represión en Nicaragua, para “restaurar la democracia, el respeto de los derechos humanos, y lo que está pidiendo la sociedad civil que es una oportunidad para dictar su propio futuro”.

El senador tiene claro que los paramilitares están dirigidos por Ortega, aunque él lo niegue una y otra vez en medios internacionales, todo por su afán de mantenerse en el poder.

“No me importa cuántas entrevistas el presidente Ortega hace, que dice ‘yo no sé quiénes son esos paramilitares, yo no tengo nada que ver con eso’, está bien claro que están dirigidos por el presidente Ortega, por su deseo de mantenerse en el poder, él y su esposa. No aceptamos ese simple negar, cuando actualmente toda la información está bien clara”, aseguró.