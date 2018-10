Papa Francisco no recibe a Denis Moncada en el Vaticano

10:46 a.m.

El papa no recibió al canciller de Nicaragua, la semana pasada en el Vaticano, como solicitó el presidente Daniel Ortega

El Secretario de Estado del Vaticano, el arzobispo italiano Pietro Parolin, a cargo de la posición más importante después del Pontífice, con un rango incluso superior al de un Ministro de Relaciones Exteriores, tampoco atendió la solicitud de Ortega para que se reuniera de urgencia con su canciller.

La petición de Ortega y las rogativas de su embajadora en el Vaticano, Ester Margarita Carballo Madrigal, hermana del padre Bismarck Carballo, no tuvieron ninguna acogida en el Vaticano, a pesar de los alegatos de Ortega para tratar asuntos urgentes, después de que el 19 de julio calificó de “golpistas” a los obispos de la Conferencia Episcopal, a quiénes el 24 de abril, él mismo les solicitó que fungieran como mediadores y convocaran a un Diálogo Nacional.

Una fuente diplomática europea, que sigue de cerca los asuntos del Vaticano y sus relaciones con América Latina, confirmó que “ni el Papa ni el Secretario de Estado recibieron al canciller Moncada”.

Según la fuente, Moncada fue recibido por un funcionario intermedio que cumplió instrucciones diplomáticas para responder a las peticiones de Moncada. “Mientras el canciller cuestionó la labor de todos los obispos de la Conferencia Episcopal, acusándolos de parciales, y abogó por que al menos tres de éstos fueran separados de de la comisión mediadora, el delegado del papa, transmitió a Moncada su apoyo a los obispos”.

El mensaje del Papa, que fue transmitido por su representante, cuyo nombre no ha sido revelado por el Gobierno de Nicaragua, fue de “un respaldo total a los obispos, animándolos a continuar como mediadores del Diálogo Nacional”, dijo la fuente diplomática.

EL VATICANO ABORDA LA AGRESIÓN A LOS OBISPOS DE NICARAGUA Y NUNCIO APOSTÓLICO

Después de esta reunión que se llevó a cabo a finales de la semana pasada, ni la Cancillería de la República ni el medio oficial El 19 Digital, publicaron ningún comunicado sobre el mensaje verbal con el que el papa Francisco respondió a la petición de Ortega, ni alguna fotografía registrando el encuentro de Moncada con el funcionario de nivel intermedio de el Vaticano.

Las quejas del Gobierno contra los obispos

Lo único que medio oficialista reprodujo al respecto fue una entrevista de la periodista italiana Geraldina Colotti, del portal L’Antidiplomatico, en la cual Moncada confirmó que viajó al Vaticano y expuso que “el Diálogo se ha estancado también por las acciones de algunos sectores de la Conferencia Episcopal, que abiertamente se han puesto a favor de la oposición”.

El pasado 19 de julio, Ortega expresó de manera pública su virulenta respuesta por la ruta de democratización de Nicaragua, presentada en junio por los obispos, acusándolos de “golpistas”.

“Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas”, dijo Ortega, en referencia a la propuesta de la agenda del Diálogo Nacional que los religiosos le presentaron.

También Ortega, en una reciente entrevista con el bloguero Max Blumenthal, de tono muy complaciente, se quejó de los obispos, alegando que no son “ecuánimes”.

“Ha habido dos o tres obispos que han roto con su papel de mediadores porque el día que se instaló el Diálogo uno de ellos, tomando la palabra inició dándole todo el respaldo a la oposición, ese obispo, en ese momento estaba restándole autoridad a la Conferencia Episcopal. Y ahí mismo otro obispo mandando mensajes por el celular tuiteando a favor de la oposición y contra el Gobierno. Y eran dos en ese momento que estaban dañando la credibilidad de la Conferencia Episcopal como instrumento de mediación. Y nadie les llama la atención a ellos y nadie les decía que no podía ser así, y yo diría que sufrió un desgaste la credibilidad de la Conferencia Episcopal por la actitud de algunos obispos”, alegó Ortega.

Cardenal Brenes defiende unidad de la Conferencia Episcopal

El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Leopoldo Brenes, explicó tras la homilía de este domingo que la labor de los obispos como mediadores y testigos del Diálogo Nacional, no es en carácter individual, sino como Conferencia Episcopal.

“Nosotros hemos aceptado trabajar en el Diálogo como Conferencia Episcopal, no como individuos. Cuando a mí me propusieron formar parte del diálogo, dije que lo aceptaba, pero como Conferencia Episcopal. Si la Conferencia hubiera dicho no, yo digo también no”, declaró Brenes.

REUNIÓN ENTRE CARDENAL Y PAPA FRANCISCO FUE "FRUCTÍFERA"

El pasado 8 de julio, turbas y paramilitares del régimen de Ortega agredieron a obispos de la Iglesia católica, defensores de derechos humanos y a periodistas independientes, quienes viajaron este lunes a Diriamba, a 45 kilómetros de Managua, a participar en una misión de los religiosos para mediar ante los ataques perpetrados este domingo en esa ciudad. En la visita también participó el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag.

En la ruta de democratización presentada a Ortega por los obispos, los miembros del Diálogo resaltan la necesidad de hacer profundas reformas políticas, en el sistema electoral y judicial, para poder celebrar elecciones anticipadas en marzo de 2019.

Los obispos, sin embargo, han recibido el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos OEA. También la población ha expresado su confianza y apoyo, incluso con marchas multitudinarias en Managua y otras ciudades del país.