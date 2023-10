Niegan entrada al hospital a ciudadana por llevar bandera azul y blanco

Vigilantes del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” le negaron la entrada a una ciudadana que iba a ver a su nieta, de un mes de nacida.

La señora, que no quiso dar su nombre por temor a represalias por simpatizantes del Gobierno, afirmó que toda la negativa de los vigilantes fue cuando le revisaron el bolso y notaron que llevaba la bandera que representa a Nicaragua.

“Cuando yo entré los CPF de la entrada me dijeron (señalando la bandera), ¿‘y esto qué es’?; cómo que qué es, pues una bandera, les dije”, relató la víctima, quien los vigilantes le respondieron: “Por esto usted no entra aquí”.

Irónicamente, los guardas de seguridad le dijeron a la señora que "esa bandera no estaba permitida” en el centro hospitalario. Ante el cinismo de los vigilantes, la afectada se vio obligada a entrar por la fuerza, sin embargo, a la entrada de recepción le esperaban dos doctores para negarle el paso.

“Yo no ando armas, no ando nada malo, lo único que traigo es una bandera”, les dijo a los doctores, a lo que ellos le respondieron. “No, pero aun así no pasa”. Volvió a entrar a la fuerza.

La afectada, quien pudo ver a su nieta, destacó que a su salida los vigilantes se despidieron con un: “Aquí usted no vuelve a entrar nunca”.