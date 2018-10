Niegan ingreso a UNAN-León a Byron Estrada del Movimiento 19 de Abril

Byron Estrada, miembro del Movimiento 19 de Abril de León, denunció que esta mañana se le negó el ingreso a la universidad UNAN-León, donde él es estudiante del quinto año de la carrera de Odontología.

“Yo llegué solo al recinto universitario a las puertas del campus médico en León, los guardas de seguridad me retienen y me dicen que no puedo entrar bajo ninguna circunstancia al recinto (…) El guarda de seguridad me contestó ‘tengo prohibida la entrada para vos, son órdenes de arriba’, denunció el joven.

“Quiere decir que todos los estudiantes que hemos participado en protestas en pro de la democracia, en pro de la justicia no tenemos acceso a la universidad en este momento. Nada está normal, que no dejen entrar a un estudiante activo en la UNAN-León”, agregó.

