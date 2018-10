Población rechaza último aumento en los combustibles

100% Noticias realizó un sondeo donde la población rechaza el incremento del precio de los combustibles, pues en semanas pasadas el precio de estos bajó a nivel internacional, sin embargo, el gobierno orteguista congeló los costos en el país; y ahora que a nivel internacional se presentó un alza, el gobierno sí aumentó el precio de los combustibles.

“Está en el país más caro la gasolina. No sabemos cómo le hacemos, de tripas, chorizos”, “Echábamos 600 (córdobas), ahora echamos 700, el precio va en aumento, y el salario está en lo mismo, a la gente no se le puede cobrar más”, “El alza nos golpea hasta en la canasta básica”, “Pasamos lipidiando, a veces solo lo de la gasolina sacamos”, “El combustible está demasiado alto”, “El gobierno no toma en consideración que tenía que regirse por los precis internacionales, no estamos de acuerdo con eso”, fueron los comentarios de taxistas y conductores particulares.

Los combustibles pasaron 14 semanas con precios “estables”, pero a partir del domingo 19 de agosto todos los combustibles subieron.

El litro de gasolina regular aumentó C$0.15 por litro (C$0.57 por galón), la gasolina súper C$0.19 (C$0.72 el galón) y el diesel C$0.31 por cada litro (C$1.17 por galón).

Desde inicios de mayo frenaron los incrementos en el país y se dio cuando a nivel internacional los precios de las gasolinas fueron bajando, lo cual no percibimos en Nicaragua, dada la “congelación” de precios.

En más de tres meses, ni los distribuidores ni las autoridades informaron a qué se debió la “congelación” de precios de los combustibles.