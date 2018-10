Kevin Sullivan: Trabajaré para exponer a los responsables de violencia e intimidación contra los nicaragüenses

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia para considerar la nominación de Kevin Sullivan como el nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua. En su intervención Sullivan aseguró que de confirmarse su nombramiento trabajará para exponer a los responsables de violencia e intimidación del gobierno contra los nicaraguenses y promover la responsabilidad por sus fechorías.

El nominado, aseguró que exhortará al gobierno de Daniel Ortega a suspender todo patrocinio gubernamental, violencia e intimidación, y liberar a quienes han sido detenidos arbitrariamente.

Aplaudió el valiente trabajo de la CIDH, los Derechos Humanos de la ONU, Comisión y organizaciones nicaragüenses de derechos humanos que investigan estos trágicos eventos; “los responsables de estos abusos y violaciones deben rendir cuentas”, señaló.

“Apoyo firmemente el papel principal de la Iglesia Católica y sus valientes esfuerzos para mediar en una resolución pacífica. Me aseguraré de que el gobierno de EE. UU. mantenga regularmente contacto y apoyo para una amplia gama de grupos de la sociedad civil nicaragüense y defensores de los derechos humanos. También transmitiré la opinión de esta Administración de que cada nicaragüense merece un gobierno que defiende y protege a su ser humano, derechos y libertades fundamentales, y respeta el estado de derecho”, dijo Sullivan.

Al respecto, el senador Marco Rubio expresó que Estados Unidos necesita un líder fuerte que defienda la democracia, en referencia a la nominación de Sullivan, que vendría a reemplazar a la actual embajadora Laura Dogu.

Esta es la declaración íntegra de Kevin Sullivan:

Sr. Presidente, miembros del Comité, es un honor para mí comparecer ante ustedes hoy como nominado por el presidente Trump para servir como Embajador de los Estados Unidos en Nicaragua.

Estoy profundamente agradecido al Presidente Trump y al Secretario Pompeo por el apoyo y confianza que han depositado en mí y, de confirmarse, espero trabajar estrechamente con usted y otros miembros del Congreso para avanzar en los intereses de Estados Unidos.

Con su permiso, me gustaría comenzar dando las gracias a mi familia, incluida mi esposa Mariangeles y mi hija Sophie, por su amor y apoyo inquebrantables.

Al igual que muchos miembros de la familia del Servicio Exterior, han hecho enormes sacrificios para poder seguir sirviendo a nuestro país, un privilegio por el que siempre seré agradecido.

Hoy quisiera saludar especialmente los sacrificios personales que nuestras familias de la embajada evacuadas de Managua están haciendo en apoyo de nuestra vital misión allí.

Sr. Presidente, he pasado gran parte de mi carrera de 30 años en el Departamento de Estado en el Hemisferio oeste. He trabajado en el extranjero con la construcción de colegas dedicados fuertes relaciones bilaterales con Chile y Argentina, en este último caso como Chargé d'Affaires por 18 meses. En puestos aquí en Washington, me he centrado en nuestras prioridades regionales, como promover el crecimiento económico inclusivo y avanzar democracia y derechos humanos. En mi puesto más reciente como Diputado Permanente Representante de la Misión de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, donde también sirvió como Chargé por más de un año y medio, estaba orgulloso de trabajar con otros representantes de los estados miembros para aprobar resoluciones innovadoras en defensa de la los derechos humanos y las libertades fundamentales de aquellos en Venezuela y Nicaragua. Si confirmó que creo esta experiencia, así como mi familiaridad con la región desafíos duraderos, me permitirían dirigir la Misión de los EE. UU. en Managua eficazmente.

Estoy convencido de que las relaciones fuertes, mutuamente beneficiosas con nuestros vecinos del hemisferio son esenciales para nuestra seguridad nacional y para nuestro futuro prosperidad. Como saben, la Estrategia de los Estados Unidos para América Central es un plan multianual enfocado en promover la prosperidad, mejorar la seguridad y mejorar gobernanza en la región. El plan avanza la seguridad nacional de los Estados Unidos al abordar los impulsores de la inmigración ilegal y el tráfico ilícito, y también refleja la aspiraciones y compromisos de los gobiernos de las regiones.

Mayor regional la integración es un elemento esencial para que esta estrategia conjunta tenga éxito, por lo que la crisis actual en Nicaragua no solo pone en peligro el bienestar de los nicaragüenses, sino que también afecta negativamente las perspectivas de sus vecinos centroamericanos. Sr. Presidente, todos hemos sido testigos de los acontecimientos profundamente preocupantes en Nicaragua en los últimos meses, como protestas pacíficas por los cambios en las pensiones rápidamente se transformó en un repudio público mucho más amplio del Gobierno de Ortega.

Las manifestaciones en todo el país fueron alimentadas por la ira sobre los violentos represión que había tomado la vida de decenas de manifestantes, así como por resentimiento por la constante erosión de las instituciones democráticas de Nicaragua.

El presidente Ortega rechazó una propuesta de la oposición Alianza Cívica, presentada por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, para reformas electorales y elecciones presidenciales en 2019. Al mismo tiempo, el gobierno continúa la campaña de violencia e intimidación contra su propia gente intensificándola.

Más de 300 nicaragüenses han sido asesinados, incluidos muchos estudiantes, cientos han sido asesinados detenidos y siguen desaparecidos, y decenas de miles han huido del país de cara de esta brutal represión. Esa represión incluso ha incluido física y ataques reputacionales contra representantes de la Iglesia Católica, así como los arrestos de otros líderes prominentes de la sociedad civil involucrados en las conversaciones. Mientras los violentos enfrentamientos en las calles han disminuido en las últimas semanas, el gobierno de Ortega, y grupos armados leales a él, continúan intimidando y deteniendo arbitrariamente a cientos de individuos.

Sr. Presidente, dado que las protestas y la represión comenzaron en abril, los Estados Unidos ha sido franco al denunciar la violencia e intimidación instigadas por el gobierno. El Vicepresidente Pence dijo en la Organización de Estados Americanos el 7 de mayo, y el Secretario de Estado Pompeo reiteró el 6 de junio: "Nos unimos a las naciones en todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda las demandas del pueblo nicaragüense de una reforma democrática y responsabilizar a aquellos responsables de la violencia".

Los gobiernos de las Américas y de todo el mundo han agregado sus voces en coro que piden el fin de la matanza en Nicaragua. La administración continuará trabajando con sus socios diplomáticos en la región y organizaciones internacionales, incluida la OEA, para tratar de poner fin al patrocinio estatal, violencia y restaurar las instituciones democráticas degradadas de Nicaragua.

La Administración también ha tomado una serie de medidas concretas para sancionar individuos en Nicaragua involucrados en graves abusos contra los derechos humanos y en gran escala de corrupción. Si se confirma, trabajaré para exponer a los responsables del Campaña de violencia e intimidación en curso del gobierno nicaragüense contra las personas y promover la responsabilidad por sus fechorías.

De confirmarse, exhortaré al gobierno nicaragüense a suspender todo patrocinio gubernamental, violencia e intimidación, y liberar a quienes han sido detenidos arbitrariamente.

Aplaudimos el valiente trabajo de la CIDH, los Derechos Humanos de la ONU, Comisión y organizaciones nicaragüenses de derechos humanos que investigan estos trágicos eventos; los responsables de estos abusos y violaciones deben rendir cuentas.

Apoyo firmemente el papel principal de la Iglesia Católica y sus valientes esfuerzos para mediar en una resolución pacífica. Me aseguraré de que el gobierno de EE. UU. mantenga regularmente contacto y apoyo para una amplia gama de grupos de la sociedad civil nicaragüense y defensores de los derechos humanos. También transmitiré la opinión de esta Administración de que cada nicaragüense merece un gobierno que defiende y protege a su ser humano, derechos y libertades fundamentales, y respeta el estado de derecho.

Sr. Presidente, la violencia y la represión de los últimos meses se han transformado la realidad política de Nicaragua. La gente de Nicaragua y la comunidad internacional comunidad, no se olvidará simplemente de los sistemáticos abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del gobierno y sus agentes desde mediados de abril.

Los Estados Unidos, otros miembros de la comunidad internacional, y lo más importante, la gente de Nicaragua ha expresado su apoyo al diálogo mediado por los líderes de la Iglesia. Las soluciones sostenibles solo se pueden encontrar a través de principios, genuinamente libres y justas, y elecciones transparentes con observación internacional, a través de las cuales el nicaragüense las personas pueden decidir libremente el destino de su nación.

A pesar de una década de crecimiento económico que superó a la región, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. El social actual los disturbios han agregado una gran incertidumbre a lo que había sido una economía prometedora trayectoria. El crecimiento económico transformador para sacar a Nicaragua de la pobreza requiere cambios fundamentales en las instituciones del país y una mejor estrategia planificación.

Los prometedores estudiantes universitarios de Nicaragua no son "terroristas", sino más bien representan el motor capaz de conducir a su país hacia un mundo más próspero futuro. Solo pueden hacerlo si pueden desarrollar de manera segura y libre talentos y sueños en su propio país. Si se confirma, buscaré nuevas formas para que los Estados Unidos apoyen la Pueblo nicaragüense en su camino hacia la libertad y la prosperidad.

También perseguiré cooperación en cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos, como antinarcóticos, como apropiado, teniendo en cuenta la evolución de la crisis actual. Y me aseguraré, como una cuestión de la más alta prioridad, la protección de los ciudadanos de los Estados Unidos y la Misión personal en Nicaragua. Sr. Presidente, Miembros del Comité, nuevamente les agradezco su consideración de mi nominación, y doy la bienvenida a sus preguntas.