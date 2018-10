CxL consultaría con sus partidarios si van o no a elecciones regionales

Mauricio Díaz de Ciudadanos por la Libertad (CxL) aseguró que este partido “no ha dicho no a la convocatoria de elecciones regionales” convocadas ayer por el Consejo Supremo Electoral (CSE), pero que irán a proceso de consulta.

“A nosotros como partido nos preocupa que esta convocatoria no haya sido producto de los consensos que se buscan después de los sucesos de abril, más bien lo miramos como un evento paralelo, pero la decisión final del partido es el directorio nacional del partido. El partido no ha dicho ‘no voy’ lo que se está haciendo es una evaluación y no se deja de preparar a las bases, a la militancia, porque la democracia en estos países pasa por una lucha electoral”, explicó Díaz.

De no participar CxL en las elecciones regionales, tendría una proscripción de tres años para el partido.

“Eso es una guillotina que está sobre las cabezas de las organizaciones casi queriendo obligar a los partidos ir a la fuerza, independientemente de las condiciones lo cual no es una buena noticia para el país en general. Convocar a una elección sin el debido consenso, no le va a dar la legitimidad que se requiere para salir del embrollo en que está nuestra nación producto de los hechos que se dieron a partir del 19 de abril a la fecha”, expresó.

Díaz opinó que ningún gobierno ha ofrecido las condiciones óptimas para ir a elecciones desde 1984 hasta la fecha.

“De qué va a servir una elección, si no hay reformas a la ley electoral de previo y tampoco la creación de condiciones aceptables para todas las partes. Va a ser una elección que no va a tener la legitimidad que se requiere”, refirió.

Díaz, también ex embajador de Nicaragua ante la OEA, afirmó que el acercamiento del canciller Denis Moncada con António Guterres en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evidencia el interés del gobierno de tener un diálogo a su medida porque precisamente el portavoz de ese organismo se pronunció en favor del dialogo inclusivo. Cree que el gobierno planteó la exclusión de los obispos.

“(El portavoz) dice que ellos están esperando un diálogo inclusivo en Nicaragua, con eso me basta a mí para entender que lo que eventualmente planteó el canciller Moncada Colindres no es enteramente satisfactorio para el Secretario General de Naciones Unidas. No creo que Naciones Unidas se involucre en un proceso de diálogo nacional en donde, por ejemplo, se excluya a la Conferencia Episcopal, aunque venga el SICA, hay una presión, hay un forcejeo internacional que no lo estamos viendo, pero eso es lo que está planteándose, que es que el gobierno está buscando otros interlocutores”, dijo el ex diplomático.

“El gobierno sigue interesado en una salida a su medida, que no es la salida a la medida que la población nicaragüense está reclamando. Hay una deuda enorme que saldar en Nicaragua que son las víctimas de la represión, no puede haber una solución sin la palabra justicia de por medio”, agregó.