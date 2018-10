Mauricio Díaz: Gobierno quiere excluir a iglesia del Diálogo

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, aseguró que el acercamiento del canciller Denis Moncada con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, evidencia el interés del Gobierno orteguista de tener un diálogo a su medida.

El portavoz del organismo se pronunció a favor de un diálogo inclusivo. “Con esto me basta entender que lo que él planteó, el canciller Moncada, no es satisfactorio para el secretario de Naciones Unidas. No creo que la ONU se involucre en proceso de diálogo nacional en donde se excluya a la conferencia episcopal”, expresó.

El canciller Denis Moncada, abordó la crisis que vive Nicaragua con Guterres, quien reiteró la necesidad de lograr una solución "políticamente inclusiva" y que "no deje a nadie atrás".

Para Díaz, “hay un forcejeo internacional” sobre la reanudación del diálogo. “El Gobierno está buscando otros interlocutores, está tratando de dar carta de legitimidad al diálogo con la presencia de las Naciones Unidas”, subrayó. Sin embargo, el mensaje “claro” que envía el secretario “no deja ninguna duda de que el diálogo tiene que ser con todos los sectores y no descalificando a nadie como pretende ser el Gobierno de Ortega”.