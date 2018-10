Carlos Trujillo advierte que decisión de Ortega al expulsar a Misión de ONU no ayudará a Nicaragua

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, se manifestó ante la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de expulsar del país a los integrantes de la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

Trujillo escribió en Twitter: "El gobierno de Nicaragua sigue aislando a la comunidad internacional. Esto no ayudará a su causa. Esperamos las próximas semanas las audiencias de la ONU y la OEA".

The Government of Nicaragua continues to isolate the international community. This will not help their cause. Looking forward to next week’s UN and OAS hearings. https://t.co/ycapcjqCXm