Mauricio Díaz lamenta expulsión de la Misión de la ONU

9:11 a.m.

El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, lamentó la decisión del gobierno de Daniel Ortega al expulsar del país a la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que se encontraba en Nicaragua desde el 24 de junio.

“(Esta medida) es analizable a la luz de la ciencia psiquiátrica, esta medida es gravísima, nos está poniendo al nivel de la ley de la selva”, calificó el ex diplomático.

Díaz opina que la salida de la misión de la ONU tras emitir su informe en que señala al gobierno de Daniel Ortega ser responsable de masacrar y perseguir a civiles en los últimos cuatro meses, es una reacción de un “Estado delincuente, un Estado que no quiere reconocer ningún compromiso jurídico internacional”.

“Me duele mucho, no veo un panorama alentador, veo sombras terribles sobre mi patria, porque este tipo de decisiones nos ponen en la situación de un Estado delincuente, un Estado que no quiere reconocer ningún compromiso jurídico internacional de los cuales somos parte. Esa es la triste historia del pueblo nicaragüense. Creo que ya es hora de acabar con todo esto, a través de una lucha cívica, no a través de armas, muertes y violencia”, refirió.

El exembajador, aseguró que las Naciones Unidas “es una institución de prestigio en el planeta”, y pidió que “Dios ilumine, y le dé una señal a quienes gobiernan esta desdichada patria”.