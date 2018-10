Maratonista es detenido dos veces y liberado por policías

El maratonista, Alex Vanegas quien se ha convertido en un símbolo de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, fue arrestado dos veces y dejado en libertad.

Según Vanegas al momento de su primera detención ayer en Masaya, los policías lo querían inculpar de la destrucción del vehículo policial que fue incendiado en la Marcha de las Banderas, en Managua.

“En lo que andaba haciendo mi recorrido en Masaya, para luego venirme a Managua fue que me capturaron y me llevaron a una Delegación Policial, una mujer me dijo que me iba a golpear y su atención fue con un odio visceral”, dijo Vanegas.

Además, agregó que los policías le manifestaron que no debía de andar corriendo, a lo que él respondió: “La calle la hicieron con mis impuestos y yo tengo derecho de hacerlo les dije, pero ellos me dijeron que era un delincuente y asesino”.



Por otro lado, los policías le cuestionaron el por qué andaba en Masaya si Vanegas no era de esa ciudad. Ayer mismo lo dejaron en libertad.

A pesar de la primera detención, el maratonista continuó corriendo este lunes, pero su actividad deportiva fue interrumpida cuando fue arrestado nuevamente por la misma acusación.





“Me volvieron atrapar, pero por el Autolote El Chele, me hicieron la llave El Popo por un minuto, casi no podía respirar y por nada pierdo el conocimiento cuando me tiraron a la camioneta”, manifestó Vanegas.

“Me duelen los hombros, porque me pusieron las chachas con las manos hacia atrás y me las apretaron, ahorita ando un dolor fuerte en la columna y no puedo tragar por la llave que me hicieron”, se quejó Vanegas.

En esta segunda detención el maratonista fue llevado a la cárcel El Chipote, ahí lo amenazaron con amarrarlo a un pedazo de hierro grande y tirarlo a la Laguna de Masaya, además lo intimidaron con desaparecerlo en el Volcán Masaya.

Alex Vanegas tiene 62 años de edad, y es conocido en el país, por ser el hombre que corre y da vueltas a una rotonda por cada muerto que deja la represión gubernamental.

La matanza que ha ocasionado Daniel Ortega contra los estudiantes y civiles, fue el impulso para que Vanegas saliera con un rústico letrero y corriera para condenar los más de 440 muertos que ha dejado la represión.