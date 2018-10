ONU: Consejo de Seguridad aborda crisis de Nicaragua

8:33 a.m.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aborda por primera vez la crisis en Nicaragua, que atraviesa desde hace cuatro meses y que ha dejado más de 400 muertos. Estados Unidos asumió el Consejo de Seguridad de la ONU, y está encabezada por la embajadora Nikki Haley.

10:20 a.m. Sin más oradores, se levanta la sesión.

10:10 a.m. Venezuela. Rechaza la "continua propiación de temas" del Consejo sobre crisis de Nicaragua. Señala que factores externos financian la lucha con el objetivo de derrocar al Gobierno. "Insistimos que los derechos internacional deben ser respetados".

Nicaragua tiene la capacidad para que entre ellos resolver sus asuntos internos y decidir su futuro.

El representante venezolano tomó la situación de su país para exponer la "injerencia" de Estados Unidos.

10: 00 a.m. Costa Rica. Constata una "erosión sistemática" de los derechos humanos. Sesión debe ser para encontrar el respeto en aras de mantener la paz social y mantener una estabilidad regional sostenible.

Es necesario recordar que todo país debe garantizar la seguridad de sus habitantes.

Costa Rica observa "graves afectaciones aspectos migratorios, sociales y económicos" que no queda asentada solo en Nicaragua.

"No seremos indiferentes ante situación en Nicaragua". Costa Rica aborda la crisis migratoria nicaragüense y preocupa el "aumento significativo". Informa sobre la cantidad de solicitudes que ha tenido, como consecuencia de la crisis: 4,074 para el mes de agosto, para un total de más de 12,830 solicitudes de refugio nicaragüense.

"Costa Rica no puede quedar silencioso. Estaremos alzando la voz hasta que la razón, el buen juicio y el respeto a los derechos humanos regresen a Nicaragua".

9: 53 a.m. Denis Moncada, canciller de Nicaragua. "Somos amantes de la paz, fortalecemos la seguridad y promovemos y defendemos los derechos humanos de forma integral".

"Demandamos el cese de toda política injerencista que viola el derecho internacional. Existe consenso que (Nicaragua) no representa una amenaza de paz".

Moncada señala que el Consejo de Seguridad no es el organismo "competente" para tratar esta materia.

El Gobierno promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses.

Rechaza la instrumentalización por parte de algunos países "para impulsar su política Gobierno".

9: 45 a.m. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Crisis de una nación se convierte en crisis de una región, quien dejó ver la similitud que existe entre Nicaragua y Venezuela: dictadura.

Ortega trata de destruir instituciones que respaldan a manifestantes.

Aborda el éxodo de nicaragüenses. "Va abrumar a sus vecinos".

"No debemos y no podemos ser observadores pasivos".

En pro de la seguridad de la región y respeto a los derechos humanos.

9: 44 a.m. China considera que no constituye una amenaza internacional la situación en Nicaragua.

9:33 a.m. Bolivia. Rechaza la reunión que convocó la ONU. Considera que tratar la situación de Nicaragua "no aplica" porque no se está investigando ninguna controversia cuya prolongación pueda poner en peligro la paz "puesto que la realidad en Nicaragua es de relativa calma".

"No injerencia en los asuntos internos de Nicaragua".

"La historia de Nicaragua está trazada de una obsesión injerencista de Estados Unidos", destacó Bolivia.

Bolivia dice que la reunión no puede abordar temas de defensa de democracia, justicia y derechos humanos cuando el Gobierno de Estados Unidos no lo respeta. Ejemplificó con el actuar del Gobierno estadounidense en la separación de familia inmigrantes.

9:27 a.m. Guinea Ecuatorial. Manifestaciones deben ser respetadas. Confía en el Consejo de Seguridad para mantener la paz ante la continuidad de amenazas a la paz. Gobierno de Nicaragua debe aceptar apoyo de comunidad internacional.

9: 23 a.m. Etiopía. Expresa que han dado seguimiento a la situación en Nicaragua. Señala que para su Gobierno no le "convence" que Nicaragua sea una amenaza internacional.

"Hay que ser cautelosos con la situación de Nicaragua".

9:20 a.m. Suecia. Gobierno debe retomar un verdadero diálogo. Las manifestaciones pacíficas no deben ser aplastadas.

9: 17 a.m. Kazajistán. Todos los interesados deben abstenerse a la violencia y menciona que la situacion se está "normalizando".

9:12 a.m. Polonia. "Muy de acuerdo con el secretario de la ONU para encarar los conflictos antes que se intensifique".

"No hay justificación para el uso excesivo de las ufezas y desproporcionado contra los ciudadanos y hostigamiento de activistas". Preocupado por las partes involucradas que presentan "poca voluntad o capacidad para participar en el diálogo".

9:07 a.m. Costa de Marfil. Exhorta a dejar la violencia. A continuar con el diálogo. Apoya la propuesta de la ONU.

9:00 a.m. Países Bajos. Preocupados por la situación que se está dando en Nicaragua. "El Gobierno no ha protegido a sus civiles ni a la prensa". "La represión debe llegar a su fin".

"Aplaudimos los esfuerzos de la OEA para apoyar el diálogo pero la falta de voluntad nos preocupa". Pedimos a Nicaragua coopere plenamente con la OEA.

Hizo un llamado al Gobierno de Nicaragua a implementar sin demora las recomendaciones formulados por la CIDH y ACNUDH.

8:53 a.m. Francia retoma el informe de la cantidad de muerte que ha dejado la crisis, iniciada desde el pasado 18 de abril. Insistió en el fn de la represión. Condena secuestros, violencia y el abuso de fuerzas de autoridades. El respeto pilar a los derechos humanos da legitimidad a Nicaragua.

Francia hizo un llamado al diálogo nacional. De esto depende la salida pacífica de la crisis actual.

La mejora sostenible de la situación depende de la cooperación con los organismos internacionales.

"Alentamos (al Gobierno) a que se valga de los mecanismos para encaminar a Nicaragua por el camino de la prosperidad que busca ese país".

8: 48 a.m. Perú condena enérgicamente los cientos de pérdidas de vidas humanas, así como la agresión a la iglesia católica y prensa. Exige el cese inmediato de violencia y detenciones arbitrarias. Hace un llamado al desmantelamiento de grupos armados, paramilitares.

Le hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua que "aproveche los buenos servicios disponibles".

8:40 a.m. Reino Unido. Menciona la expulsión de la comisión de la ONU por parte del Gobierno de Daniel Ortega. Hace un llamado a Nicaragua a que cumpla los derechos internacionales. También destacan la preocupación del "uso excesivo de las autoridades y paramilitares del Gobierno".

Insta al Gobierno a desarmar los grupos paramilitares y que cese la represión y que se reanude el diálogo. Destaca el apoyo a la OEA, CIDH y ONU.

"Quisiera exhortar al Gobierno que no impida la labor de la Comisión de Trabajo de la OEA".

8: 39 a.m Kuwait es importante que se retome el diálogo nacional y no a la "injerencia".

8:31 a.m. Rusia se opone a que se examine crisis en Nicaragua y expresa que el diálogo es la vía de salida a la crisis sin intervención de otros.

8:20 a.m. Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), realiza su intervención. Hace un llamado urgente ante la amenaza a la seguridad y la paz de Nicaragua. "Hay una bomba de tiempo en Nicaragua... todos los días ocurre un crimen de lesa humanidad".

El director de la IEEPP pidió la participación de la ONU "antes que sea demasiado tarde".

08:12 a.m. Gonzalo Konke lee el informe brindado por la OEA sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua, en que destaca 322 muertes resultado de la represión y violación de los derechos humanos. También hace mención del informe de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).

08:10 a.m. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, inicia sesión. Haley da la bienvenida al Canciller de Nicaragua, Denis Moncada y también presenta como oradores a Gonzalo Konke, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y al nicaragüense Félix Maradiaga, politólogo y crítico del gobierno de Daniel Ortega.