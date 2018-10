Orteguistas rayan con mensajes intimidantes una casa en Granada

11:16 a.m.

Miriam Padilla, habitante del barrio Villa Solidaridad en Granada, denunció el asedio e intimidación por parte de simpatizantes orteguistas. A través de un video, Padilla mostró cómo miembros del CPC marcaron las paredes de su casa con las palabras “Golpistas” y “M19”, la madrugada de este miércoles.

“Si me pasa algo, son los de CPC de aquí, me viven asediando solo por ir a la marcha, subir la bandera azul y blanco y no estar de acuerdo con el asesino de Ortega. Seguiré en la lucha”, dijo Miriam Padilla en su video.

De acuerdo a Olga María Padilla, madre de Miriam, Jessenia, Lester y Norlan Contreras, así como William Mora son los responsables de ese acto de intimidación. Hace ocho días, Padilla relató que esas mismas personas intentaron quemar su vivienda.

“Tenemos miedo, esta gente nos asedian desde hace días”, expresó Olga Padilla, quien agregó que por temor tienen pensado abandonar su casa.