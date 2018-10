Francisco Aguirre Sacasa: La semana próxima será “crucial” para Nicaragua

Francisco Aguirre Sacasa, excanciller de Nicaragua, no vio como un “fraude” el desenlace de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), como muchas personas pudieran creer, al no mencionar una posible sanción. “Así no funciona las cosas”, aclaró Aguirre.

Para el excanciller, lo más importante del asunto fue que por primera vez el Consejo abordó la situación de Nicaragua, desde la guerra de los ochenta, en un contexto totalmente diferente a aquella época.

Aguirre Sacasa aplaudió el actuar y compromiso de legisladores y senadores estadounidenses en mostrar su preocupación por Nicaragua, y que esto haya repercutido a la ONU. “La acción en cuanto a Nicaragua está en Washington, ese es el locus donde vamos a ver cuál es la verdadera situación, y hasta dónde está dispuesto a ir el Gobierno y el congreso norteamericano”.

El también embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, cree que la semana próxima será “crucial” para Nicaragua. “No me extrañaría que fuera aprobado el Nica Act”, dijo ante las dificultades económicas que atraviesa el país, aunque sería, agregó, algo “irrelevante”. No obstante, lo que sí sería relevante es la aprobación de lo que en Estados Unidos le llaman “Nica Magnitsky”, algo parecido a la Ley Global Magnitsky, lo que conllevaría a ser el segundo país con su “propia” ley. Rusia es el primer país.

Francisco Aguirre Sacasa dijo que la aplicación de las sanciones sería de “mayor envergadura”, algo de lo que Daniel Ortega ya está consciente. “Ahora lo mejor es una postura (de Daniel) de pre negociación... porque la realidad es que la economía nicaragüense no aguanta tres meses más de lo que está viviendo ahorita”, alertó.