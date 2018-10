Policía quiere inculpar a ciudadana canadiense de accidente que no cometió

La señora Lourdes Navas Robleto de 54 años, de edad, denuncia que la Policía está inventando un accidente para inculparla, ya que ella ha estado activamente participando y apoyando las protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega.

Lourdes, quien además de ser nicaragüense, posee ciudadanía canadiense, dijo a 100% Noticias que esta mañana de domingo, se presentaron unos 15 policías a su vivienda, quienes quisieron ingresar abusivamente, para buscarla.

“Los policías dicen que yo me fugué el viernes, porque choqué una moto y le pasé encima, que el conductor de la moto perdió una pierna y está grave en el hospital. Ellos (policías) querían revisar la camioneta para ver si tenía golpes, pero mi hermano no se los permitió”, dijo Lourdes, quien agregó que su camioneta blanca, marca Hilux, no presenta ningún indicio de golpe.

“Yo no he chocado, tengo un corazón noble y si yo lo hubiese hecho, me hubiera quedado ahí y no salir corriendo si hay un herido”.

Media hora después que se retiraron los policías de la vivienda, le llegó una citatoria para que se presentara hoy a las 4 de la tarde, en la Estación policíal I, “para responder sobre una denuncia de colisión y fuga”, dice la citación.

“En la citatoria dice que si no me presentaba hoy me iban a circular a mí y a la camioneta a nivel nacional. Busqué un abogado y él se presentó en la Delegación policial”, expresó Lourdes.

Lourdes interpondrá la denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y buscará apoyo en la Embajada de Canadá, en el país. “Me quieren inculpar de algo que no hice solo, porque participo de las marchas, eso es lo único que hice”, manifestó Lourdes.