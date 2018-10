Después de que el pasado 13 de julio detuvieran a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, sus familiares apenas lo han podido ver en una ocasión, denuncian ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), José Alfredo Mairena, hermano de Medardo, y Kener Mena, hijo de Pedro Mena.

Pero los familiares no solo denuncian la negación de ver a las víctimas, sino que temen que se encuentren mal de salud y que hasta el momento no hayan recibido atención médica. “Ellos están enfermos pero no se sabe qué tipo de enfermedad porque no nos han dejado verlos”, dijo José Alfredo Mena, quien agregó que la información obtenida es por terceras personas.

“Se le está violando los derechos como reos y a nosotros como familiares, porque no sabemos absolutamente nada”, expresó Kener Mena.

Por su parte, Pablo Cuevas, de la CPDH, rechazó el actuar de las autoridades orteguistas, al que les acusa de violentar la Ley 473 que refiere que los ciudadanos internos es obligación del sistema de propiciar la relación con la familia. “Todo esto ha sido vulnerado”, señaló.

Luego que a los líderes lo detuvieran ilegalmente en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, la policía los acusó de ser los autores del ataque en Morrito, Río San Juan, y ser “terroristas”.