Familia de Edwin Carcache pudo verlo y platicar con él en “La Modelo”

El padre del joven preso político Edwin Carcache confirmó que hoy miembros de su familia pudieron ver y platicar con él en la cárcel “La Modelo”, ubicada en Tipitapa.

El señor Edwin Carcache Bello, comentó que tanto como él, la madre y abuela de Edwin tuvieron 15 minutos cada uno para platicar con el joven.

“Logramos entrar, ya lo vimos hoy, le pasamos su pasta de dientes, desodorante, cosas de higiene personal. Ya lo miramos con otro semblante”, dijo el padre.

Edwin le aseguró a su papá que no lo han golpeado en “La Modelo”, pero que desconoce si le han suministrado algún tipo de droga o medicamento, en referencia al estado con que se le vio la última vez, donde se notó desorientado y repitiendo la palabra “capitán”.

“La pregunta de rigor es que sí me lo habían golpeado, él me decía que no, lo único que lo tienen en una celda de máxima seguridad y él está solo, pero anímicamente lo veo distinto (…) Yo le pregunté que, si le habían dado algo, ‘papá no sé’ me dijo. Lo miré más tranquilo, más relajado, siempre preguntando por su niña, por sus hermanos… pero lo vi más entero, lo vi más cuerdo”, contó el señor Edwin.

La familia no pudo tocar al joven, pues la visita fue a través de un vidrio y un teléfono.