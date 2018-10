Hace una semana Daniel Ortega se mostró desafiante ante dicha aprobación al decir y si la aprueban “y qué”.

En su discurso de este sábado, luego de la caminata convocada por el oficialismo, el mandatario arremetió contra la ONU y Estados Unidos.

“En el senado hay una comisión que ha aprobado la Nica Act, siguen en su proceso con una política injerencista…yo le digo a los congresistas, senadores norteamericanos que votan por esa ley injerencista, que lo que viene, es simplemente, a hacerle daño a la economía del país. Quieren con esta ley afectar a Nicaragua, porque piensan que con esa ley que el pueblo nicaragüense se va a poner de rodillas. No se dan cuenta que este es un pueblo que ni se vende, ni se rinde… Deberían de reflexionar un poco congresistas y senadores (…) deberían de entender que con acciones de este tipo, jamás se van a ganar el respeto y cariño del pueblo de Nicaragua”, dijo Ortega.

Esta semana la comisión de relaciones exteriores del senado estadounidense aprobó tanto las iniciativas de leyes fusionadas la NICA ACT y la ley de derechos humanos y contra la corrupción 2018 en Nicaragua, que popularmente se les conoce como Magnisky Nica Act.

“Ojalá entendieran los países que practican el injerencismo, porque no solamente es Estados Unidos, hay otros países que practican el injerencismo. Se les olvida de las grandes derrotas que han tenido” aseguró ortega ante sus simpatizantes que realizaron una marcha que culmino en la rotonda Hugo Chávez.

También Ortega se refirió a la 73 Asamblea general de naciones unidas, donde fue el gran ausente.

“Uno va escuchando los discursos. La organización se llama naciones unidas. Pero está muy lejos de ser Naciones Unidas. No hay, no existe las tales Naciones unidas, porque hay división en el planeta, por un lado, la riqueza concentrada en unos pocos y por otro lado la pobreza y miseria. Esa es la verdad. Y como no hay justicia, porque cuando la riqueza no se distribuye de manera equitativa, viene la práctica de la injusticia y la voracidad de la riqueza lleva las políticas de expansionismo colonialismo, dominación. Esa ha sido la practica a lo largo de la historia” alegó ortega cuyo gobierno está bajo lupa de Naciones unidas, tras la expulsión de la misión del Alto Comisionado de derechos humanos de ONU, que en su informe sobre la crisis en Nicaragua concluyo que no hubo indicios de ningún golpe de Estado y señaló graves violaciones a los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida.

¿Marchas sandinistas pacíficas?

El mandatario también hizo referencia a las marchas del sandinismo, luego de que la policía atacara la marcha "Nicaragua en rebeldía", y expresó que esas caminatas son "verdaderamente pacíficas".

"Nuestras caminatas son verdaderamente pacíficas, de estas caminatas no ha salido (ni saldrá) una pedrada, mucho menos van a salir disparos en contra de los que nos adversan".