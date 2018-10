El Dr. Julio Montenegro, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), desmintió haber sido suspendido de su cargo de abogado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a como circula en las redes sociales.

El pasado martes, Montenegro y la juez sandinista Adela Cardoza protagonizaron un altercado, donde salieron a relucir amenazas, insultos, descalificativos y hasta amenazas de cambio de defensa privada por una pública, durante el juicio contra nueve autoconvocados de Tipitapa, a los que encontró culpables por el supuesto delito de terrorismo.

“La Corte Suprema de Justicia no me ha manifestado nada al respecto, ni tampoco ha habido alguna comunicación que haga a través de la página web, en la que por cierto me dijeron que era bisoño. Lo único que ha vertido la autoridad judicial, doña Adela Cardoza Bravo es que iba a remitir un informativo a la Corte Suprema de Justicia, no entiendo qué tipo de informativo va a remitir y basado en qué”, dijo el abogado.

Durante el juicio, los altercados en el juicio llegaron al punto que Cardoza le dijo a Montenegro que, si no se sentía capacitado, que podían programar la audiencia para otro día y este le contestó: “Estoy capacitado… le recuerdo que fui su docente en la Escuela Judicial”. Montenegro tiene 18 años de experiencia y fue director de la Unidad de Apelaciones del Ministerio Público hasta que renunció en el 2015.