A eso de las 8:00 de la mañana de este martes, el joven Gennsy Mairena, de 25 años, de edad, fue secuestrado por paramilitares y policías cuando se dirigía a su centro de trabajo. Según sus familiares el joven fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como "El Chipote" en Managua.

Gennsy labora para una empresa de telecomunicaciones en Matagalpa, ubicada frente al parque Darío. Sus compañeros de trabajo trataron de impedir que se lo llevaran, pero los policías y paramilitares sandinistas los amenazaron y golpearon.

El joven fue montado a una camioneta Hilux color rojo, placa M 298 565.

El señor René Antonio Mairena Rivas, abuelo materno y padre de crianza de Gennsy, denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, sede Matagalpa, que fueron avisados por una ciudadana de que al joven lo iban siguiendo.

"Una señora nos dijo que unos paramilitares lo estaban esperando a dos cuadras del Ministerio del Trabajo, en el barrio Guanuca, y cuando (Gennsy) se montó a un carro, el paramilitar llamó por teléfono a alguien y dijo "se acaba de montar a un carro, ya va a llegar allá, síganlo". Al llegar al trabajo ya estaban esperándolo a él, y ahí lo capturaron y se lo llevaron", contó René Mairena.

Según el abuelo, un oficial le dijo que la orden de captura venía de Managua y ahí lo investigarán. "Yo solicito que sean justos con él, porque si es sano y no ha hecho cosas, la ley tiene que ver que no lo pueden perjudicar. Él no ha matado a nadie y ni armas hay en la casa", dijo René Mairena.

Video: Cortesía Radio Vos Matagalpa.