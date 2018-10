Ex periodista oficialista publica chat del ataque a marcha del 30 de mayo y denuncia amenazas

Carlos Mikel dijo a 100% Noticias que se vio obligado a publicar estos chats, pues tras sus revelaciones al programa 100% Entrevistas lo amenazan de muerte.

Carlos Mikel Espinoza, el ex periodista que laboró para el medio oficialista El 19 Digital, publicó en sus redes sociales una captura de pantalla que deja al descubierto la complicidad de los periodistas sandinistas que supieron en todo momento que el día 30 de mayo el gobierno ordenó atacar la “Marcha de la Madres”, en el que fueron asesinadas 15 personas.

Espinoza, refugiado en Costa Rica tras renunciar al medio oficialista, saca a la luz esta imagen por la campaña en su contra por parte de sus ex compañeros de labores, en el que además denuncia que un paramilitar lo amenaza en que si vuelve a Carazo “es hombre muerto”.

“Tengo capturas de toda la tarde del 30 de mayo, tengo capturas de más días. Si ellos se empecinan en su campaña, las saco y ahí si no protejo nombres de amigos. De ellos depende si seguimos o la paramos”, indica en un tuit Carlos Mikel.

En la imagen se puede leer que en un grupo de WhatsApp llamado “Soy y seré militante”, alguien escribe: Va atacar la brigada de motorizados. Van 200 para allá. Tania Cerón comenta: Ta’ bueno, ya mucha jodedera, plomo. Otra persona contesta: Van a darle plomo.

Esta foto va acompañada por la descripción de Espinoza: “Captura 30 de mayo. Hora del ataque a la marcha. Vean. Cuando yo salí de El 19 Digital les pedí a muchos que no me dijeran nada, que yo iba a estar al margen. No sirvió de nada, me atacaron. Yo estaba abatido. Yo lloraba. OJO: En la captura protejo identidad de algunos amigos”.

El periodista además señala que, José Miguel Fonseca (JM Fonseca), jefe de prensa del también oficialista Canal 4, se ha empecinado en decir que sus recientes revelaciones a medios independientes como 100% Noticias son mentiras.

“Como JM Fonseca se empecina en decir q son mentiras las q yo digo y, como los paramilitares de #CARAZO me mandaron a decir q si me aparezco x allá soy hombre muerto, publicaré x esta vía unos chat para q vean el tipo d periodistas q informan en los medios oficiales Hoy el 1ro”, escribió.

Tras publicar estos mensajes, Carlos Mikel dijo a 100% Noticias que se vio obligado a publicar estos chats, pues tras sus revelaciones al programa 100% Entrevistas de la periodista Lucía Pineda, las amenazas y acoso se han intensificado.

“Me he visto obligado a empezar a publicar algunos chats de los grupos de odio que hay dentro de los medios de comunicación del Frente Sandinista. No quería caer en estos dimes y diretes, pero es bien complicado porque hay personas que no comprender que hay que respetar las diferencias de opiniones”, dijo Espinoza.

“A raíz de la entrevista que te di a vos (Lucía), pues en días anteriores, continuaron destilando odio, hablando muy mal de mí, inclusive han llegado a amenazas y esas amenazas no estoy dispuesto a aceptárselas a nadie (…) Lo publico porque el señor José Miguel Fonseca, jefe de prensa de canal 4 es una persona que habla cosas y da vergüenza escucharlo hablar, no parece periodista, destila odio, es una persona que amenaza, y creo que todos somos testigos en el gremio el tipo de persona que es José Miguel Fonseca después del 18 de abril”, refiere.

Espinoza advierte que publicó una captura y que puede “publicar más, pero de ellos depende que yo publique”, asegura.

“Esos chats revelan el fanatismo, el odio que impera dentro de los medios de comunicación de la familia Ortega Murillo”, destaca Carlos Mikel, quien comenta que los “chats están bien guardados, hay varias personas que tienen copias” y hasta que él lo estime conveniente, o por si le pasaba algo los harían publico.

Carlos Mikel cuando laboraba en un medio oficialista / Cortesía

Carlos Mikel, aclara que no entregaría estos chats a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, pues en ellos estaría involucrando a gente que todavía aprecia.

“No pienso entregar estas cosas, estos chats. Yo cuando salí de El 19, dije que no iba a poner denuncia, yo no he puesto ninguna denuncia a pesar de las cosas que me decían, a pesar de las amenazas que recibía días posteriores que yo me retire de El 19”, indica.

Finalmente, el periodista que laboró 9 años para el medio oficialista, opina que sería “una estupidez completa” quererle hacer algo, “golpearme o matarme, sería una locura”.

Espinoza ahora hace periodismo desde su blog Spotlightnic.

El pasado 9 de octubre, Espinoza reveló en el programa 100% Entrevistas que transmite el canal 100% Noticias, entre algunas cosas que los saqueos a los diferentes establecimientos del país fueron planeados por los CPC de cada barrio; que fueron los sandinistas quienes quemaron viva a la familia del barrio Carlos Marx en el que murieron seis personas, incluidos dos niños; y que a los periodistas sandinistas les dieron “talleres” periodistas venezolanos para venderles la idea de que lo estaba pasando en Nicaragua era “golpe de Estado”.

“Si ellos creen que Daniel Ortega es inocente, que lo demuestren y que no maten a nadie. Lo que queremos es que Nicaragua sea libre, si ellos quieren que Daniel Ortega sea rey o emperador de Nicaragua está bien, pero que respeten el derecho que tenemos casi 6 millones de nicaragüenses de decir ‘no estoy de acuerdo’”, concluye Espinoza.