Paramilitares secuestran a joven y luego aparece en El Chipote

La mañana de este jueves el joven Moises Antonio Picado de 29 años, fue interceptado por unos encapuchados que se movilizaban en un carro Toyota Yaris color blanco, placa número M200938, en el momento que él se dirigía a traer su vehículo para ir al trabajo.

Aura Álvarez, esposa de Moises Picado, se hizo presente en las instalaciones de 100% noticias para hacer pública la denuncia, ya que familiares del joven secuestrado fueron hasta el chipote y les dieron información de que ahí se encontraba, esto según su descripción.

“Iba a sacar su vehículo a las 8:15 am, el muchacho que me fue a avisar me dijo que él ya había visto el vehículo que andaba rondando, cuando él iba llegando al punto dicen que lo agarraron, lo montaron, no le dio tiempo de sacar el vehículo ni nada y se lo llevaron”, relató Álvarez.

Han sido muchos los casos de las personas secuestradas por grupos irregulares a fines al gobierno sandinista, que luego aparecen en El Chipote, golpeados en los hospitales y en el peor de los casos, en las morgues, esto contrarresta el falso discurso de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el que aseguran que todo está normal en Nicaragua.