El embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Chin Mu Wu aseguró este viernes al medio Vos TV, que su país no ha comprado los bonos de la República (9035.6 millones de córdobas), emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN), para cubrir la caída de los ingresos del Gobierno, ocurrida durante la crisis económica de los últimos seis meses.

“Eso no es cierto, hasta ahora no tenemos información de eso, nadie nos ha propuesto eso. En el pasado yo creo que sí Taiwán compraba bonos, eso el Banco Central está al tanto de eso. No estoy al tanto de los detalles de compra de bonos”, dijo el diplomático al medio nacional.

Esta mañana, fuentes diplomáticas manifestaron al medio de comunicación Confidencial que Taiwán sería el comprador de los 9035.6 millones de córdobas, sin embargo, el asiático señaló que no tiene interés.

Los bonos de la República son instrumentos por medio de los cuales el gobierno sandinista pretende captar recursos en el interior del país, con el fin de obtener liquidez y financiar el déficit.

“A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley 978; Ley de Modificación a la Ley 966, Ley Anual del Presupuesto General de la República 2018, incrementándose el financiamiento interno a través de mayor emisión de bonos de la República de Nicaragua por un monto total de C$9,035,600,000”, indica el acuerdo presidencial publicado el martes pasado en La Gaceta, diario oficial.

En las reformas al presupuesto de este año queda establecido que las donaciones externas disminuyeron C$630.8 millones, hasta alcanzar los C$2,792.9 millones, que es otra forma de financiar el déficit presupuestario.