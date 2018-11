Una nicaragüense, entre las mujeres más influyentes del mundo según la BBC

Xiomara Díaz de 34 años, es la única nicaragüense incluida en la lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo de la BBC.

La BBC, destacó que Xiomara (en el puesto 25) es una “emprendedora, propietaria de un restaurante y fundadora de una organización benéfica en Nicaragua”.

“Xiomara usa sus conexiones comerciales para identificar y combatir la explotación sexual y crear conciencia sobre el problema en Nicaragua”, detalla la BBC.

