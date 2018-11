La creadora de la iniciativa de Ley Nica Act, la congresista estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen, manifestó su alegría al conocer ayer la noticia de que el Senado aprobó la Nica Act que busca sancionar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Hemos estado luchando con este proyecto año tras año. Ortega es un déspota, un dictador que mata a la gente, secuestra a los disidentes y le dice a la gente que no puede protestar (…) el mundo sabe quiénes son los responsables de estos delitos, y esa es la dictadura de Ortega con su vicepresidente (Rosario Murillo), esa delincuente también”, expresó la congresista Ileana Ros-Lehtinen.

La Nica Act es un proyecto que obliga a Estados Unidos vetar los préstamos que pudiera hacer Nicaragua en organismos financieros internacionales si no se respeta el estado de derecho en el país. La Nica Act fue fusionada con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, S.3233, del senador Robert Menéndez que pide castigar a funcionarios acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos, también incluye una enmienda del Senador Marco Rubio (R-FL) dirigida a habilitadores del régimen.

La congresista Ileana Ros Lehtinen.

“Esto no es un embargo, no son penalidades en contra del pueblo, esto es simplemente para penalizar a las personas que están violando los derechos humanos de Nicaragua y decirle a Ortega, “usted no va a recibir ningún centavo de los fondos internacionales, para seguir su represalia en contra del pueblo”, expresó Ros-Lehtinen

Para llegar a convertirse en Ley, la Nica Act deberá pasar por el Congreso para su aprobación y posteriormente tiene que ser firmada por Donald Trump, para que entre en vigencia y castigue al gobierno de Daniel Ortega por las violaciones a los derechos humanos.

“Ojalá que lo podamos pasar lo antes posible por la Cámara y de ahí al escritorio del presidente Trump, ya sabemos que el presidente está en favor al proyecto, lo vamos a poder lograr y ayudar al pueblo de Nicaragua”, finalizó Ros-Lehtinen.