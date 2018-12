Policía encapuchado le dicta sentencia de muerte a Miguel Mora y su familia, en sexta detención en carretera a Masaya

"Deja de estar jodiendo, vamos a ir contra vos y toda tu familia", denunció Miguel Mora, director de 100% Noticias

Policías sandinistas de la Unidad de Operación Especial, retuvo por sexta vez a los directores de 100% Noticias, Miguel Mora y Verónica Chávez, en el kilómetro 13 carretera a Masaya.

Miguel Mora junto a Verónica Chávez regresaban a su casa de habitación a eso de las 6 de la tarde cuando fueron detenidos por los oficiales de la dirección de operaciones especiales.

"Me hicieron quitar los zapatos, le di a Verónica mi cartera, celular, anteojos, llaves de la camioneta, llaves de la casa... 2 o 3 oficiales me alejaron de la camioneta a empujones y me llevaron a una patrulla policial donde había unos encapuchados. Me encerraron, me pusieron un pasamontaña, yo iba descalzo. Un policía que se encontraba ahí con pasamontaña me dijo: Deja de estar jodiendo, vos sos el culpable de la muerte de los policías, si continuas jodiendo vamos a ir, contra vos y toda tu familia. ¿Qué pensas que te vamos a seguir aguantando?", relató el director de 100% Noticias, quien reitero que sus manos no están manchadas de sangre, no es culpable de ningún delito.

"Lo que les digo es que mi vida no depende de Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz; mi vida depende de Jehová de los Ejército", agregó.

"Esto es terrorismo de Estado, quien es el que llama a la violencia? Nosotros somos ciudadanos desarmados...nos han hecho noticia ellos al reprimirnos, al seguirnos a nuestras casas," denunció Mora.

Mora denuncia que los amenazan de muerte solo por el hecho de informar al país, es por ello que asegura que "cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia los responsables son Daniel, Rosario y el jefe de la Policía".

"Me decía el paramilitar encapuchado que por que yo estoy haciendo campaña de odio" Mora reitero que "nosotros nunca hemos instigado al odio, estamos llamados a ser la voz del pueblo, Dios nos ha puesto en este lugar para que demos la información. Dios n o permite que cambiemos de posición", aseguró el director de 100% Noticias.

El licenciado Mora denunció que una oficial de Policía encañono a Verónica Chávez en la cabeza, cuando ella intento realizar una llamada al canal para alertar de la detención. "A mí me tenían amenazando de muerte en una patrulla de la Policía sandinista", dijo Mora quien hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales ante este atentado a la libertad de prensa.

"Con amenazarme a mí el régimen no va a salir del problema, porque es un problema político, aquí no hay golpe de Estado, aquí hay un abuso de del poder...Esto tiene que parar ya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, no se mata la verdad matando a periodistas" manifestó Mora vía telefónica en el canal al realizar esta denuncia de atentado a su vida y a la de su familia.

Tras esta sentencia de muerte, los policías le advirtieron a Mora que, si denunciaba lo que le ocurrió, se atendría a las consecuencias.

¡De Dios viene el cambio y nadie ni nada lo detiene! ¡Que Dios bendiga a Nicaragua!