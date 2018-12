Simpatizante sandinista amenaza al Cardenal Brenes y a Miguel Mora

Un simpatizante sandinista identificado como Ramón Mercedes Cabrera amenazó en un video al Cardenal Leopoldo Brenes y a Miguel Mora, director de 100% Noticias.

El hombre originario de Santa Teresa, Carazo, dice que es capaz de “arrancar cabezas a punta de balazos” por el régimen sandinista.

“Les envío un mensaje a todos los sacerdotes y obispos, y a los seguidores de estos sacerdotes criminales hp que está demostrado que ya se quitó la máscara Polo, e hizo un llamado a la gente a enfrentar al gobierno, a no ser dice ‘indiferente’. Si se arma una guerra aquí Polo hp…”, expresó el fanático sandinista.

El sujeto también amenazó al director de 100% Noticias Miguel Mora y señaló que a él lo respalda el FSLN por el simple hecho de ser sandinista.

“100% Noticias a qué se atendrán, a estos hp yo les hubiera arrancado la cabeza a balazos, principalmente a Miguel Mora, a Miguel Mora lo hubiera agarrado… Pasé ahorita por 100% Noticias en mi carro, me detuve, no había nadie, desgraciadamente venía gente detrás para gritarles a los hp que estaban en 100% Noticias m… v… hp, pero no había nadie, si hubiera habido alguien se da a las manos conmigo y me respalda el Frente pues, soy sandinista con todo el huevo”, se jactó el hombre.

Se conoció que Cabrera es periodista de un medio de propaganda del FSLN en Carazo. En 2011 dijo que desde la departamental del partido les daban a unos 40 periodistas de Carazo un apoyo económico de 2 mil Córdobas. Un acto que él lo ve normal, ser un periodista pagado por el partido sandinista.

Este es el mensaje de "amor, paz y reconciliación" que demuestra el gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

