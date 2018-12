Saquean oficinas de Confidencial y Esta Semana del periodista Carlos Fernando Chamorro

7:31 a.m.

Policía Sandinista saqueó la noche de este jueves las oficinas de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial del periodista Carlos Fernando Chamorro.

"Quiero denunciar que el día de anoche la policía ejecutó un allanamiento brutal y un saqueo en las oficinas de Esta Semana, Esta noche y Confidencial llegaron 10:30 de la noche, alegando que estaban investigando un supuesto robo a la ONG Cinco", dijo el periodiodista Carlos Fernando Chamorro.

Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la policia nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Saquearon nuestra redacción Un ataque brutal contra la libertad de prensa, y libertad de empresa — Carlos F Chamorro (@cefeche) 14 de diciembre de 2018

Según Carlos Fernando, los celadores explicaron a los oficiales que el domicilio de la ONG Cinco, que fue saqueada y allanada ayer, está ubicado en plaza España y que dicha ONG no tiene ninguna relación con los medios de comunicación Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, yua que son propiedad de las empresas Promedia, (Productora de Medios Asociados S.A) e Invermedia, (Invesiones Multimedia S.A).

Ante la explicación de los celadores "la Policía se fue y regresó media hora después en un numero triplicado de patrullas, la Policía apresó a los celadores y forzaron con violencia las puertas. Hay un sello policial en nuestra puerta de entrada que dice “Policía Nacional de Nicaragua" como si esto fuera un allanamiento a una sede criminal", expresó Carlos Fernando.

Así quedaron las oficinas de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial

Además manifestó que los Policías sandinistas "se llevaron todo lo que quisieron computadoras, documentos y quiero decir que esto es un acto ilegal y violatorio a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y además es un ataque liberado, porque ellos sabían que desde el año 2008 cuando allanaron por primera vez las oficinas de Cinco, había una separación clara entre esa ONG y los medios de comunicación".

Exijo a la Policia que devuelva todos los equipos y documentos que saquearon en la redacción de Confidencial-Esta Semana. Ellos sabían que la Ong Cinco está en otro domicilio y no tiene ninguna relacion. Es un ataque deliberado contra la prensa independiente. No nos callarán! — Carlos F Chamorro (@cefeche) 14 de diciembre de 2018

"En ese momento vino a ejecutar ese allanamiento el fiscal Douglas Vargas y al comisionado Barrantes, ambos se sentaron conmigo y entendieron que no existe ninguna relación entre la ONG Cinco y los medios de comunicación, ellos allanaron en ese momento las oficinas de Cinco, no entraron a Confidencial, no entraron a Esta semana y respetaron la propiedad privada. Sin embargo, en esta ocasión, aunque el gobierno lo sabe perfectamente bien, vinieron a atacar los medios de comunicación", explicó El periodista.

Según Carlos Fernando, interpondrán un recurso de amparo contra la Policía Sandinista y Daniel Ortega, jefe suprermo de la institución policial, "para que regresen de inmediato todos los bienes que incautaron".