José Adán Aguerri anuncia que empresarios no negociarán con Daniel Ortega de forma unilateral

9:50 a.m.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aseguró en una entrevista del programa de televisión Esta Semana, que se transmite por Canal 12, que el sector privado no negociará de forma unilateral con el régimen de Daniel Ortega, reporta Confindencial.

Aguerri, también miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, señaló que “no serviría de nada si algún empresario, grande o pequeño, buscara tal acuerdo, porque se perdió toda credibilidad en Nicaragua (…) La confianza y la certidumbre perdida no se pueden recuperar mientras continúen cometiéndose estos actos que menoscaban los derechos cada día”.

El empresario se refirió a los ataques que la semana pasado sufrieron organismos defensores de derechos humanos a quienes se les canceló la personería jurídica y posteriormente fueron asaltadas y saqueadas por la Policía sandinista. “¿Quién vendrá a invertir a Nicaragua, si estamos viendo este tipo de actos cada día? ¿Quién va a revertir su decisión de cancelar líneas de crédito a Nicaragua? 150 000 personas se quedaron sin acceso a microcrédito, porque los fondeadores internacionales perdieron la confianza en Nicaragua. Eso no se recupera porque un grupo o un empresario se sienten a negociar con el Gobierno”, refirió.

Aguerri agregó que más de 400 mil trabajadores perdieron o cayeron en el subempleo, más de 60 000 se vieron forzados al exilio, “y esos números seguirán acumulándose si no hay respuestas”.

Se preparan para marcha

El presidente del Cosep, detalló que esta semana se sentarán con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), para indagar si los acompañan en la marcha que anunciaron, y para solicitar la coordinación policial (que no permiso), aclara el medio Confidencial.

La iniciativa privada está trabajando para lograr “un acuerdo social, político y económico hacia el futuro, con todos los sectores de la sociedad. Estaremos sentándonos con todos los sectores de la sociedad, para buscar propuestas en conjunto”, adelantó.

En el caso de un paro nacional, Aguerri comentó que “un paro sí es una herramienta que mete presión al régimen, pero no soluciona la crisis, lo que no quiere decir que no haya esperanza en la lucha diaria por hacer entender a Ortega que su tiempo terminó, que cancelar oenegés y asaltar empresas privadas y medios de comunicación, dicen más de la presión que experimenta el tirano, que de su pretendida fortaleza”.

*Con información de Confidencial