Denuncian despale en comunidades indígenas

8:15 a.m.

Oídos sordos en el MARENA de Madriz

Familias de las comunidades indígenas El Volcán y El Porcal, en el municipio de San Lucas, departamento de Madriz, denunciaron que el despale autorizado por funcionarios de la Alcaldía sandinista y del Ministerio del Ambiente y Recursos naturales (MARENA) está causando graves daños al bosque y a las fuentes de agua.

Como forma de denuncia de la tala ilegal, un grupo de campesinos de estas comunidades realizaron tranques, lo que les ha costado amenazas de muerte por parte de elementos de la zona que siguen cortando árboles y hasta extraen la madera con potentes motosierras.

Funcionarios del MARENA y de la municipalidad del municipio indígena de San Lucas se han hecho los sordos ante los reclamos y denuncias de los habitantes de ambas localidades.



“Este ojo de agua era lindísimo, hasta para beber, porque brotaba de manera cristalina de las corrientes subterráneas del lugar. Ahora se está secando hasta la única quebrada que tenemos, porque se ha estado despalando desde hace varios meses y nadie del gobierno hace nada por evitarlo", afirmó Luis Napoleón Reyes Gómez, habitante del lugar.





Los campesinos han sido amenazados por denunciar el despale. (Foto: Denis García)

María Lucila López Meneses, de la comunidad de El Volcán, San Lucas, dijo por su parte que ha recibido amenazas de muerte de un finquero de la zona, que se está beneficiando económicamente con la extracción de árboles, a pesar de que sabe que está dañando el medio ambiente.

"Yo he sido amenazada por Arlen Antonio Reyes, dueño de la propiedad en que se está despalando, quien machete en mano me ha dicho que por estar denunciando me va a volar la cabeza”, denunció la campesina y aseguró que toda la comunidad se opone al despale de las zonas boscosas de El Volcán y El Porcal.

Isidro Mercado Alvarado, habitante de El Volcán, dijo que entre las especies forestales afectadas por la tala figuran granadillo, pochote, roble e incluso caoba, y que el despale ya se ha extendido también a la reserva natural de Tepesomoto, situada ente los municipios de San Lucas, Somoto y Las Sabanas, del departamento de Madriz.

(Con la colaboración de Denis García)

La tala sigue incontrolable, a vista y paciencia del MARENA. (Foto: Denis García)

El despale en Madriz amenaza la reserva natural Tepesomoto-La Patasta (Fotos: Youtube)