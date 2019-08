"Su vida corre peligro", denuncia Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, y notifica del caso a la Corte Interamericana de DDHH

Oficiales de Migración de Nicaragua mantenían retenida este domingo en la frontera de Peñas Blancas a la ex prisionera política Olesia Muñoz y a Ermis Morales, representante del gremio de panaderos.

Olesia Muñoz estuvo durante dos semanas en Costa Rica junto a Irlanda Jerez, quien hoy viaja de regreso a Estados Unidos, después de reunirse con refugiados y representaciones de fundaciones que los apoyan.

En declaraciones a 100% Noticias, la cantante del coro de la iglesia de Niquinohomo dijo que lleva más de tres horas detenida y que los oficiales de la Aduana amenazan con decomisarle una bolsa con 200 cruces de madera y pequeñas tarjetas con oraciones a la cruz, de un total de 1.300 que había llevado a Costa Rica para obsequiar durante oficios religiosos.

"Me hicieron una requisa de mi maleta y me dieron un documento para la mercancía. Le dije que por qué me las quieren quitar si no son para negocio, son obsequios que entregamos en las misas. Pero vos sabés que ellos a las cruces les tienen miedo", expresó Olesia.

Indicó que el bus en el que viajaban ya continuó su camino hacia Managua y ellos quedaron retenidos. "Salimos de San José a las cinco de la madrugada y no hemos ni desayunado. Esto es un abuso, don Ermis y yo somos diabéticos y nos estamos descompensando", protestó.

Olesia afirmó que denunciará esta retención ante los organismos de derechos humanos. "Esto es una represalia contra los ex secuestrados políticos, pero están equivocados si creen que nos van a amedrentar", aseveró Muñoz.

Por su parte, la doctora Vilma Núñez, dijo que se comunicó telefónicamente con Olesia Muñoz y confirmó que continúan retenidos y sin derecho a salir de la oficina de Migración.

"Esto es un crimen. definitivamente están arriesgando la vida de Olesia y del señor Morales, pues no los dejan salir ni a la puerta de Migración a comprar un caramelo", señaló Núñez.

Dijo que ha notificado "sobre este gravísimo caso" al doctor Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Cenidh es representante de siete de los 17 ex presos políticos, entre quienes figura Olesia Muñoz, para quienes la Corte recibió una solicitud de medidas provisionales de protección, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Que sepa el gobierno que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene conocimiento de que están arriesgando la vida de Olesia Muñoz, una persona que se encuentra con medidas provisionales. Les pedimos a todos los periodistas que ayuden a difundir y a salvarle la vida a Olesia y al señor Morales", subrayó Vilma Núñez.