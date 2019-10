Simpatizante Orteguista agrede a periodista de Artículo 66

Neymar Meza identificado como un fanático orteguista agredió fisica y verbalmente al periodista y corresponsal de Artículo 66 en el departamento de Masaya, Noel Pérez Miranda.

El periodista denunció a través de una transmisión en vivo que Neymar Meza, se acercó repentinamente y lo golpeó en la cabeza, cuando el comunicador se encontraba dando cobertura a la procesión en honor a San Jerónimo.

“Estaba trasmitiendo y al llegar a las afueras de la Iglesia La Asunción (en Masaya), entrevisté a varios presos políticos, luego de repente sentí un golpe muy fuerte en la cabeza, sentí que me habían herido, volví a ver y era ese tipo, llamado Neymar Meza”, refirió el periodista.

Según Miranda, después de agredirlo, el simpatizante orteguista reaccionó con palabras soeces; “Me dijo: ¿qué fue hijueputa? ¿Qué es la verga? pero como andaban varios fanáticos no dije nada, solo hice la denuncia en la transmisión”, recalcó Pérez.

Esta no es la primera vez que este sujeto amenaza de muerte al reportero, ya que en reiteradas ocasiones le ha dejado mensajes en su cuenta de Facebook. “Desde abril pasado él (Neymar Meza) me viene amenazando. Una vez me dijo que ya sabía en que moto andaba y que me iba a turquear (golpear)”.

Algunos seguidores afirman que Neymar Meza es trabajador del Sistema Local de Atención Integral en Salud, (Silais-Masaya), también lo señalan de pertenecer al grupo de paramilitares que opera en la ciudad de las flores.