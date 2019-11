Oposición en Nicaragua quiere convertirse en partido político

La oposición política en Nicaragua conformada principalmente por organizaciones de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y campesinos, anticipa su intención de convertirse en un partido político para participar en las próximas elecciones presidenciales.

Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco aseguró que la oposición se está unificando para este propósito.

“El acuerdo hasta ahora ha sido, que tengamos el derecho y que exijamos el derecho a tener casilla propia, emblema propio, personería jurídica propia como una gran coalición azul y blanco; no estamos por ir pegados a ninguna organización política tradicional, porque creemos que la población está demandando una propuesta nueva”, aseguró Granera durante una conferencia de prensa este jueves.

"La unidad no es solamente con fines electorales, tiene tres momentos: dar la batalla para lograr un proceso electoral creíble, el momento electoral, y el momento post Ortega para el que nos estamos preparando” añadió la activista social.

Recientemente la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que trabaja en un proceso de unidad con el fin de lograr la salida del presidente Daniel Ortega y así acabar con la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde hace más de un año.

Ante este anuncio, el diputado sandinista Luis Barbosa, se limitó a decir que los opositores serán sorprendidos por el voto popular en 2021. “Aquí hay leyes, las leyes se cumplen, si lo hacen, el gobierno, nosotros los trabajadores los esperamos en el 2021, y se van a llevar la sorpresa, el pueblo sabe, no tiene memoria de elefante, no se nos olvida nada, no se nos olvidan los traidores, no se nos olvida quien dejó en bancarrota a nuestro país”, dijo el funcionario público a la Voz de América.

Las elecciones presidenciales en Nicaragua están programadas para noviembre de 2021, aunque la oposición política ha exigido el adelanto de estos comicios luego de la represión estatal ejercida por el gobierno del presidente Daniel Ortega, en 2018.