Obispos evalúan labor de la Iglesia y ratifican su opción por las víctimas

Daniel Ortega llamó a los sacerdotes a ocuparse de sus templos y no opinar sobre la coyuntura de Nicaragua. El obispo de Estelí llama a no desfallecer para evitar que “el poder de gente envenenada por la babaza del maligno domine en esta República”.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), están reunidos desde este lunes en Managua para analizar la labor de la Iglesia en el país, en un contexto de represión directa en el que el régimen de Daniel Ortega intenta bloquear el trabajo social que realizan y los llama a ocuparse de sus templos y no opinar sobre la coyuntura política actual.

El pasado sábado durante su última aparición pública Daniel Ortega despotricó contra la Iglesia por señalar la falta de independencia de los poderes del Estado, la falta de Estado de Derecho y el persistente deterioro de los derechos humanos.

“Ahí vemos los escritos que sacan los sumos sacerdotes. Que se preocupen por cuidar sus iglesias, que busquen la viga en su propio ojo y no estén buscando la paja en el ojo ajeno”, dijo Ortega en plaza pública.

Este martes en una entrevista con el Canal Católico el obispo de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata llamó a los nicaragüenses a no desfallecer en este contexto de crisis y recordó que un obispo trata de ser padre, amigo y pastor.

“Eso es lo que trato de hacer, de abrir oportunidades. ¿Quién soy yo para ponerme de juez? Esto no quiere decir que la caridad me exige a veces pelar los dientes — y tengo que pelarlos por el bien mismo de la persona y de la Iglesia, pero nunca sin humillaciones — sea también a gente que nos considera enemigos o que nos odia por el simple hecho de que no comulgamos con sus posiciones con respecto a la persona y a la historia de Nicaragua”, dijo el secretario de la Conferencia Episcopal.

El obispo dijo que Dios no permitirá “que las fuerzas del maligno imperen sobre la paz de esta nación, y que el poder de gente envenenada por la babaza del maligno domine en esta República”.

“No es que estemos en contra de unos o a favor de nadie, es simplemente a favor de la persona humana”, aseguró.

El útimo comunicado que molestó a Ortega

Recientemente, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua calificó como inadecuadas las medidas económicas implementadas este año por el régimen Ortega-Murillo y denunció la represión.

“Una nación no se construye a base de miedo y presiones”, expresaron en un comunicado. Para la Iglesia “la aplicación de políticas económicas tributarias con las que se pretende evadir la crisis, no son una respuesta adecuada a la recesión económica que estamos atravesando”, y señalan la profundización de la pobreza que impacta a los sectores más vulnerables.

“En Nicaragua se ha perdido el derecho a vivir dignamente”, señalan los religiosos que integran la Comisión presidida por el cardenal Leopoldo Brenes.

La reunión de los obispos

El encuentro de los obispos se da en el marco de la Reunión Ordinaria 2019 de la CEN y a lo largo de la semana recibirán informes de diferentes dependencias internas para mejorar de cara al próximo año.

Monseñor Pablo Schmitz del Vicariato Apostólico de Bluefields dijo que han abordado temas importantes “para averiguar la marcha de toda la Conferencia y cómo podamos como obispos responder mejor a las necesidades de nuestra gente”.

El religioso llamó a seguir dialogando en este contexto de crisis “cueste lo que cueste”. “Las balas no tienen nombre, debemos buscar el diálogo y la reconciliación porque todos somos hijos de Dios”, dijo.

CORTESÍA DE: DESPACHO505