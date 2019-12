Doctor que asistió a madres en huelga de hambre en catedral denuncia secuestro

Haber asistido a las madres que mantenían una huelga de hambre en la catedral de Managua molesto a la dictadura y en represalia fue secuestrado el doctor José Luis Borgen desde el martes 10 de noviembre y puesto en libertad este jueves a las 5 de la mañana.

El hecho se dio cuando la cruz roja nicaragüense y otros vehículos evacuaron a las madres de la catedral y las llevo a diferentes puntos de Managua, en uno de ellos viajaba el doctor Borgen quien logro tomar un taxi rumbo a su casa, cuando se bajo fue interceptado por un vehículo desconocido en el que viajaba dos varones y una mujer quienes le taparon el rostro

"Me llevaron a cuarto donde había una cama y un baño, ahí estuve encerrado hasta el día de hoy, las personas nunca se identificaron de que organización pertenecían, entonces empezaron a interrogarme sobre los datos que tenía mi celular, me enseñaron varios números y me preguntaron qué función tenían y yo dije que no los conocía” relato el galeno.

La denuncia la realizo en la comisión permanente de derechos humanos quien ha brindado a acompañamiento a las víctimas de represión.

“Yo les pregunte cual era el objetivo de tenerme encerrado y como ellos nunca dieron la cara, no me contestaron, y les preguntaban que iban hacer conmigo y ayer en la noche me dijeron que no tenían orden todavía” relato el doctor Borgen quien fue abandonado en un predio detrás de la universidad agraria.

"Hoy que me soltaron me dijeron, bueno doctor tuvo mucha suerte porque hay desaparecidos que nunca van a aparecer, eso lo entendí como una amenaza" dijo Borgen.

El galeno denuncio que durante la toma de la catedral las turbas orteguistas estaban armados de machetes y armas, adema en horas de la madrugada del martes los abastecieron de licor y drogas para mantenerlos activos.

Leer más: Congreso de Estados Unido prepara resolución sobre Nicaragua