Turbas orteguistas intentan ingresar a parroquia San Juan Bautista, Masaya

Durante una eucaristía celebrada en la Parroquia San Juan Bautista de la ciudad de Masaya, turbas orteguistas intentaron entrar al lugar, la tarde de este jueves 21 de noviembre.

"Ayudénnos a cerrar", gritaban los feligres desde el interior de la parroquia. Mientras las turbas trataban de ingresar al templo, el padre Harvin Padilla junto a los fieles, oraban para que estos grupos de choque no entraran, puesto que sus únicos deseos eran agredir a quiénes que se encontraban dentro.

La periodista Ivette Munguía de Confidencial fue agredida, junto a un ciudadano que apoyaba a cuidar el portón de la iglesia desde fuera. El joven que hasta ahora se conoce como Amílcar fue montado en una patrulla policial y llevado hasta ahora a un lugar desconocido.

Munguía asegura que gracias a que los feligreses dentro del templo, halaron su camisa, pudo regresar al interior de este, ya que la policía intentó sujetarla, a su vez afirmó que su único objetivo era grabar lo que estaba sucediendo y que estas cosas eran parte del riesgo que corren los periodistas.

El padre continúo la eucaristía, a pesar del hostigamiento de las turbas y señaló "nosotros no somos pagados, no somos enviados para hacerle daño al prójimo", aluyendo el actuar de las turbas en contra de los fieles y aseguró "que ellos no siguen a un dictador, ni a una loca, somos cristianos porque amamos a Dios y amamos a la virgen, por tanto no temamos".