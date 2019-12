Policía sandinista tortura a familia Reyes Alonso, obligándolos a repetir consignas "Con la Paz no se juega"

9:05 a.m.

La familia Reyes fue acusada por Domínguez de "joder" a la militancia

Dirigidos por el Comisionado Fidel Domínguez de León, la policía orteguista irrumpió en la casa de habitación de la familia Reyes Alonso, sometiéndolos a actos de tortura y humillación, obligándoles a repetir disculpas que el mismo Domínguez dictaba, este lunes 25 de noviembre.

La familia Reyes fue acusada por Domínguez de "joder" a la militancia, al ser opositores del régimen dictatorial.

En videos publicados a través de las redes sociales se observa a la señora Alonso, preguntándole a Domínguez "¿A qué quiere que me comprometa?", mientras se encuentra atada de manos en una silla dentro de su vivienda, a lo que el comisionado orteguista de la Policía de León, respondió, "A que no volvés a andar jodiendo, filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden, ni a la Policía en su labor constitucional".

A su vez Domínguez amenazó a Diego Junior Reyes Alonso de comprometerse a no volver a ofender, luego de hablarle dicho "tenés unas tapas de este tamaño".

"De la boca de mi madre jamás salió manhole como el que vos hablás, podés agradecerle a esa virgencita que está ahí, porque te debería de romper las tapas oíste, y que te tragués toditas las palabras que acabas de hablar. Me conocés y te conozco y en el terreno que vos querrás nos podemos ver. Te me comprometés a la paz, a no volver a estar jodiendo a la Policía en su labor constitucional, ni alterando el orden público", continúo Domínguez.

Por la tarde del mismo lunes, Diego Junior Reyes Alonso realizó transmisiones en vivo, a través de su cuenta de Facebook, en el momento exacto en que los oficiales orteguista trataban de invadir su hogar.

En el video fue notorio ver que Domínguez y sus oficiales no portaban orden de allanamiento.

La familia, había sido víctima de asedio veces anteriores, e incluso Domínguez en los videos de este lunes, le aseguró a Junior Reyes que ellos "ya se conocían", y "en el terreno que el quisiera se podían ver".