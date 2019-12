Estudiante de la UNI, primera nicaragüense en recibir asilo político en Holanda

9:25 a.m.

La joven Nathalia Martínez, expulsada de la UNI por alzarse en protesta contra el régimen, se convirtió en la primera exiliada en recibir asilo político en Holanda.

a plataforma aliada https://www.despacho505.com/ recopiló una serie de testimonios de nicaragüenses que se encuentran exiliados en España, quienes huyeron de su patria, a consecuencia de la represión gubernamental desde abril del 2018 hasta la fecha.

Nathalia Martínez se convirtió este miércoles en la primera nicaragüense a la que Holanda otorga asilo político con estancia legal en el país, a raíz del incremento de solicitudes ante la represión de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua.

Para el 18 de abril de 2018, Martínez era estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) misma fecha en que se unió a las protestas contra las reformas al seguro social.

“Estuve involucrada desde el 18 de abril en las protestas. Era preciso levantarse ante la tiranía del régimen y la reforma del INSS nos afectaba a todos. ¿Sino protestábamos nosotros quién más lo haría? Entonces no tuvimos miedo y alzamos nuestra voz, pero nunca pesamos que nos mandarían a asesinar”, explica.

Leer más: Exiliados en España: “No es posible vivir en un país sin libertades y en la ruina”

Martínez se involucró por completo en la denominada rebelión cívica, lo que provocó que fuera expulsada de la universidad y se convirtiera en víctima de asedio constante por parte de la Policía Orteguista y sus paramilitares.

“Según la policía yo era terrorista, fomentaba el crimen y era una activista peligrosa. La policía llegó a la casa de mis padres a buscarme, empezaron asediar la casa y me persiguieron por todos lados. Fue un asedio sistemático, me tenían completamente vigilada y por eso estuve hasta en tres casas de seguridad en los que no tenía contacto con nadie”, recuerda.

Las graves amenazas la obligaron a salir de Nicaragua y colocar un océano de por medio para salvaguardar su vida. Cuenta que su plan inicial nunca fue quedarse en Holanda, porque pensaba regresar pronto al país. Sin embargo al cumplir el mes, su madre le aconsejó no regresar. Fue entonces que solicitó el asilo.

EL PROCESO DE SOLICITAR ASILO

En agosto de 2018 llegó a Holanda. Después de un año de haber solicitado asilo, Martínez explica que el proceso mientras se espera una resolución del gobierno, es lenta y difícil. Además, destaca el tener que enfrentarse a la soledad en un país ajeno con una cultura y clima completamente diferente.

“Para entrar en este proceso debe estar psicológicamente preparado y consciente que si te dan el asilo no podrás regresar a tu país por lo menos por cinco años y no ver a mi familia. Los primeros días fueron un shock al darte cuenta que hay otras personas que están pasando lo mismo que vos, y quizás peor. También te invade la inseguridad de pensar que si no te dan el asilo debes regresar y te pueden matar en Nicaragua. Tenés muchas cosas en la mente”, admite.

Luego de haber pernoctado en cinco centros para refugiados en Holanda, finalmente su caso ha dado positivo y las autoridades correspondientes de migración de este país le han otorgado la estadía legal.

“Mis padres están más tranquilos ahora que saben que me puedo quedar segura en Holanda. Es una esperanza para mí y mi gente que me hayan dado el asilo. Definitivamente me siento tranquila de estar fuera de peligro”, asegura.

Desde abril de 2018, Holanda ha recibido 55 solicitudes de asilo de nicaragüenses, entre ellos, familias con menores de edad que están en espera del proceso de asilo político.

Sobre la posibilidad de regresar a Nicaragua, Nathalia considera que la crisis en el país no está pronta a resolverse y que por el momento no puede retornar, por lo menos a corto plazo.

“Regresar a Nicaragua es algo que me encantaría hacer, pero sé que esta no es una crisis que va a terminar pronto. Tenemos todavía una operación muy delicada que manejar, que es volver a reconstruir Nicaragua y para eso necesito prepararme que es lo que quiero hacer aquí”, afirma.

Leer más: Exiliados en España:“Todos los días pienso en volver a Nicaragua”