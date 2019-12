La concejal Sandinista Margarita Rocha denunció que por mucho tiempo ha recibido hostigamiento por parte del FSLN y de la policía Orteguista, al mismo tiempo expuso que teme por su vida y por la de su familia, “donde quiera que los ve la policía los golpea” dijo la Concejal Sandinista.



También mencionó que fue victima de allanamiento en su casa de habitación la tarde del pasado sábado, oficiales se presentaron sin ninguna orden, según informa Margarita Rocha. La Concejal Sandinista explicó que la acusaban de vender drogas y que a la hora del allanamiento le querían quitar su celular al igual que a su hijo para evitar que está denunciara lo sucedió en los medios de comunicación.



Así mismo mencionó que con este es el tercer allanamiento que le realiza la policía de la dictadura Orteguista, Rocha asegura que estos hechos son como una pasada de cuentas hacia su familia por le hecho de decirles en reuniones del partido las inconformidades que ella tenia hacia el accionar del régimen.

La concejal le pidió disculpas a los sacerdotes y obispos que llegaron el 9 de julio del 2018 a Diriamba y fueron agredidos por una turba de sandinistas, quienes también golpearon y robaron a periodistas."yo le pido disculpa a los sacerdotes por lo que sucedió, pero en nombre de los compañeros que los agredieron, porque yo los salve a ellos. Todo lo que he dicho lo mantengo y si el comandante me quiere quitar la militancia que me gané en la montaña, no me importa, por que no me voy a morir de hambre" expresó la Rocha.