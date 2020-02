“Las botellas con agua se convirtieron en armas” así detalla Amaya Coppens la detención y acusación que le realizara la policía sandinista el pasado 14 de noviembre del 2018 junto a otros 15 ciudadanos que llevaron agua al padre Edwing Román y las madres que mantenían una huelga de hambre.

Amaya considera que todo fue un montaje por parte de la dictadura al criminalizar ese acto de humanitario porque según ella “El gobierno le atemoriza la solidaridad”

“Fue un descaro completo de parte de los oficiales de criminalística y comenzamos a reclamar y había oficiales que bajaban la mirada, creo yo que de vergüenza” Recuerda Amaya.

Coppens narro estos acontecimientos en el programa 100 % Noticias que dirige la periodista Lucía Pineda Ubau en la que manifestó que todas las armas que presentaron los mismos oficiales la pusieron “Después se dieron cuenta que no habían puesto unas municiones y las sacaron de unas bolsas, Es una muestra más que hay irrespeto a la justicia, a tal punto de llegar a unas ridiculeces que no son creíbles”

La líder estudiantil fue puesta en libertad bajo el régimen de “convivencia familiar” el 30 de diciembre del año pasado y desde ese día ha sido víctima, de asedio, hostigamiento y ataques físicos a la vivienda de su familia, lo que ella considera que es una forma de reprimir y mantenerla controlada.

“Estamos afuera, pero con la amenaza que en cualquier momento puedan meternos a la cárcel” y “es una manera también muy clara de este gobierno al enviar paramilitares de decir que a pesar de que estamos acá, de que ya no estamos en la cárcel, no estamos libres, no estamos tampoco seguros”

Además, manifestó que haberlos puesto en una libertad a medias mantiene furiosos a las “turbas sandinistas” y lo “que están queriendo es desquitarse a su manera, con el permiso obvio de la policía orteguista, entonces realmente no hemos tenido descanso, desde que vine cada noche hacen disparos, tiran morteros o pedradas, llena de gasolina y aceite”

Por su valentía y entrega a esta lucha el prestigioso periódico El País de España la destaco como personaje del año “Por su coraje y determinación es un referente moral y político en su país”

Leer más: Periódico El País de España elige a líder estudiantil Amaya Coppens como personaje destacado en América Latina

“Realmente es un reconocimiento en general de todo el pueblo nicaragüense y pues creo que también cabe recalcar que también a esta lucha y realmente espero que este premio ayude a visibilizar la situación que seguimos viviendo en Nicaragua, donde todavía nos quedan más de 65 presos políticos dentro de las cárceles, donde todavía tenemos amenazas a diario, donde siguen secuestrando de manera arbitraria a personas en la calle”