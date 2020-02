En una entrevista brindada al equipo periodístico de Radio Corporación en la zona norte de Nicaragua el padre Eliar Pineda de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles ubicada en el departamento de Jinotega denunció que desde hace seis meses ha sufrido asedio la parroquia por parte de fanáticos del partido de gobierno y de la policía orteguista la que a diario toma fotografía a quienes visitan el templo así mismo piden información que de dónde vienen Para dónde van, que llevan, y hasta los requisan dijo el párroco en la entrevista.

Pineda dijo que no sólo una vez ha recibido amenazas de muerte sino que varias veces lo han estado amenazando de muerte y han pintado la parroquia con la palabra plomo y demonios vestidos de sotana refiriéndose a el sacerdote sin embargo estas palabras no me van a amedrentar voy a seguir con mi pueblo al lado del pueblo tan sufrido dijo, explico de que el pasado primero de Enero entregó 450 bandera azul y blanco a la población que hizo presencia en la procesión la cual fue todo un éxito.

Finalizó enviando un mensaje para la pareja presidencial que dejen el poder porque ya tanto daño le han hecho a este pueblo nicaragüense tan sufrido, y espera que el resto de presos políticos que todavía están sufriendo en las mazmorras de las cárceles del gobierno de Ortega Murillo sean puestos en libertad hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sociedad civil hacer una sola unidad Y de esa manera poder llegar al poder y sacar al pueblo de la crisis sociopolitica en la que ha sometido este actual régimen.