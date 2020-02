En Julio del 2019 en una plática que sostuvo Daniel Ortega y Rosario Murillo con el Pastor de Trump, Pence y Pompeo, el reverendo Ralph Drollinger, plantearon esa posibilidad.

La visita a Costa Rica del Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Costa Rica, el próximo martes 21 de enero, es considerado "como una señal al régimen de Nicaragua que hay interés en la región pero que ese interés no pasa por la comunicación directa con el régimen de Ortega" analizó Ana Quirós, directora de la ONG CISAS, que fue cerrada por la dictadura en Nicaragua y a ella la expulsaron a su natal Costa Rica.

El año pasado, Rosario Murillo, quien funge como vice-presidenta de Nicaragua, durante una plática privada que sostuvo ella y el dictador Daniel Ortega con el pastor Ralph Drollinger en julio del 2019 en Managa, sugirió la posibilidad que Pompeo visitara Nicaragua, así lo detalla un amplio reportaje que hizo The New York Times publicado en octubre del año pasado.

A continuación parte del reportaje del New York Times

"El secretario Mike Pompeo y su esposa, Susan, son muy buenos amigos con Danielle y yo", dijo Drollinger. “Y Susan y Mike Pompeo son cristianos fuertes. Como saben, está en un Departamento de Estado que tiene muchas personas que piensan de manera diferente a él. ¿Qué podría hacer en mi relación personal con Mike Pompeo que pudiera ayudarlo mejor en términos de reconciliación?



Esta vez, logró romper el orgullo de los gobernantes. Murillo planteó la posibilidad de que Pompeo pudiera venir a Nicaragua. "No es una misión pública", agregó. "Puede recorrer el país y hablar con la gente".



"¿Entonces quizás Mike y Susan visiten Nicaragua?", Preguntó Drollinger. "¿Te gustaría eso?"

"¡Sí, por supuesto! ¡Por supuesto! ”Respondió Murillo.

"Tal vez podríamos ir en un paseo en bote juntos", dijo Drollinger. "Y Susan es muy fuerte en Cristo", agregó. “Ella no está en reuniones mucho. Pero ella está en la oficina de un montón .”El tono de la reunión había cambiado. Drollinger era ahora alguien que podría entregar algo que Ortega y Murillo querían.



"Creo que muchos problemas como este se resuelven mediante la confianza de las relaciones personales", agregó Drollinger. "En lugar de la jerarquía de los gobiernos".

Esto llevó a Murillo a mencionar a Trump. Ortega, dijo Murillo, se reunió con Trump en la década de 1980 en una recepción en Nueva York cuando se reunía la Asamblea General de las Naciones Unidas. Trump podría no recordar, agregó. Ahora fue el turno de Drollinger de dejar de lado la pregunta implícita. "Entonces, quizás lo mejor que puedo hacer aquí es que regrese y le pregunte a Mike si le gustaría venir a Nicaragua", dijo. La conversación luego se dirigió al gabinete de Trump. Drollinger aseguró que eran "hombres y mujeres de Dios realmente maravillosos". Destacó a Betsy DeVos, Ben Carson y Sonny Perdue. "Tenemos tremendos estudios bíblicos semanales los miércoles por la mañana con ellos", dijo. "Y así, a través de esas relaciones personales y espirituales, déjame ver qué podemos hacer para reconciliarnos".

"Sí", dijo Murillo. "Tiene que venir del corazón".

"Tiene que venir del corazón", coincidió Drollinger. "Entonces déjame ver, debido a mi amor por ti y tu país, lo que podemos hacer para acceder a los corazones"

La hipotética visita de Pompeo a Nicaragua, que Drollinger había presentado tan plausiblemente esa tarde de julio, no se había materializado a fines de octubre, tres meses después del viaje. "Todavía no le he hablado de eso", me respondió Drollinger cuando le escribí pidiéndole una actualización. "Él tiene peces más grandes para freír en este momento".