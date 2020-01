En diciembre Wendy Guido dijo que se retiraría con Alfredo Cesar de la asamblea nacional pero no fue así porque a partir de hoy 28 de enero ocupó el escaño del partido conservador como diputada propietaria porque según ella estará a cargo “para poder tomar decisiones importantes como son las reformas electorales”

Guido fue cuestionada por algunos periodistas sobre esta decisión y si era afirmativo que había enviado una carta al presidente de la asamblea nacional el sandinista Gustavo Porras para que la incorporara como diputada propietaria, pero su repuesta fue que no iba a responder interrogantes del pasado.

“Yo no me voy a referir a decisiones anteriores, a partir de hoy 28 de enero pueden hacerme cualquier consulta y con mucho gusto yo puedo responder, Yo no me puede referir a temas de antes, no me quiero referir a nada anterior” dijo Guido.

Además, manifestó que existen otros partidos políticos en la asamblea nacional que no han abandonado sus escaños pese a las críticas que se han dirigido.

Ustedes ven que hay otros partidos como el PLC que no han abandonado el escaño porque los espacios políticos no los podemos perder, más aún siendo una mujer joven de un municipio que representa un partido con trayectoria política y es lo que estamos haciendo representando”