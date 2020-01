Gioconda Belli: “Yo no necesito un cargo público para mí, yo soy pública”

La poeta y escritora nicaragüense, Gioconda Belli, conversó con LA LUPA para hablar sobre su nuevo cargo dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como suplente del académico Carlos Tünnermann y sobre el futuro de una Nicaragua sin Daniel Ortega.

Comentó que aprovechará su “proyección internacional” para ser la voz de la Alianza Cívica fuera del territorio nacional y responde a los que critican su nombramiento asegurando que no aspira a ningún puesto público

La autora de la novela «El país de las mujeres», ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, asegura que su misión es aportar en mejorar la comunicación dentro de la Alianza Cívica e insiste en que su pasado sandinista no es motivo para descalificarla.

¿Cómo lograr ser consecuente con la lucha de un pueblo que ya no quiere más dictadura cuando algunos nicaragüenses siguen asociándola al sandinismo de los años 80?

Yo pienso que le tienen que dar derecho a las personas a evolucionar, todo mundo tiene derecho a evolucionar. Yo me metí a la revolución para derrocar a Somoza y se logró ese derrocamiento que creo fue una cosa muy positiva para Nicaragua, posteriormente yo estuve hasta más o menos el 85 en labores, diría yo, de información, sobre todo.

Creo que, pues, cada vez que me acusan de crímenes se me paran los pelos, porque realmente no tuve una participación en ese tipo de cosas, yo era un cuadro medio, ni siquiera fui de la asamblea sandinista, pero aparte de eso, yo creo que también se ha hablado muy duramente de todo ese periodo.

Yo creo que, se hicieron cosas buenas y se hicieron otras que no eran buenas, nos consideramos responsables también, yo no estoy negando la responsabilidad de que se hicieron cosas muy autoritariamente, que se hicieron cosas que no tenían justificación y lamento mucho lo que eso significó para Nicaragua.

Significó guerra, significó un montón de cosas, el ataque de los Estados Unidos que realmente nosotros pasamos de una situación dura a una situación también dura, entonces, el sandinismo creo que quedó fuertemente golpeado por todo eso, lo que fue el idealismo sandinista, porque hubo idealismo sandinista.

Ahora, el problema es que te sigan acusando de delitos y cosas muy duras por las que vos no participaste.