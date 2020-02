Este lunes estaba programado el juicio en contra del preso político Carlos Bonilla en el juzgado octavo penal de juicio de Managua, sin embargo, el sistema penitenciario no lo presentó a dicho proceso, lo que causó preocupación a sus familiares.

“Se llamó al sistema penitenciario y no dio razón de él” denunció su abogada Yonarky Martínez

Hna de Carlos alberto Bonilla lopez desde las 6 de la mañana esperando el ingreso en el juzgado, es preocupante el no saber el estado de salud.Sistema se niega a presentarlo para audiencia.Exijo informen sobre el estado de salud https://t.co/WqavRueEe7 familia teme fallezca. pic.twitter.com/PSBedFhe9Y — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) February 3, 2020

La sospecha de los familiares y de Martínez es que Bonilla esté golpeado, razón por la cual deducen que las autoridades de La Modelo no lo presentaron en los juzgados.

“La sospecha que tiene la familia e igual que yo es que el sistema penitenciario no lo lleva porque debe de estar golpeado y no quieren que nosotros veamos la situación y el estado en que esta” dijo Martínez.

Los familiares ya han solicitado verlo físicamente en el sistema penitenciario, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta.

“Exigimos que el sistema penitenciario deje que los familiares puedan acceder dentro del complejo a visita de contactos, no visita por un vidrio, porque ellos lo que pretenden es que la familia entre y los miren por un vidrio, si lo miran por un vidrio la familia no podrá constatar el estado en que esta, porque detrás del vidrio no se puede observar si él está golpeado” explicó Martínez.

Bonilla enfrenta un juicio por el supuesto delito de portación y tenencia ilegal de armas, por lo que fue nuevamente encarcelado cuando regresó del exilio en Costa Rica.