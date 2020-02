Medias verdades detrás de mega proyecto energético anunciado en Nicaragua

La compañía New Fortress Energy LLC emitió un comunicado sobre el acuerdo de inversión en Nicaragua y hace énfasis en el carácter “prospectivo” del mismo, el cual está sujeto a riesgos, incertidumbres y otros factores que afectarían su ejecución.

El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado este lunes la firma de un contrato de compraventa de energía entre la distribuidora Disnorte-Dissur y New Fortress Energy LLC, de capital estadounidense, que contempla la construcción de la primera planta a base de gas natural en el país. Un mega proyecto sin precedentes por el orden de los 700 millones de dólares.

“Hoy se firma un contrato de potencia firme de energía que cumple con el plan indicativo que nuestro gobierno ha venido planificando en el tiempo y que va a permitir estabilidad al sistema de interconectado nacional al incorporar la planta que construirá New Fortress de 300 megavatios a base de gas natural, siendo la primera en su tipo a instalarse en Nicaragua, la planta más grande en la historia del país”, declaró el ministro Salvador Mansell.

El funcionario destacó que con este trato comercial el país ganará en producción de energía limpia para el suministro del servicio a nivel nacional, así como en la reducción de la huella de carbono.

DAN POR HECHO UNA PROSPECCIÓN

Lo que omitió MEM es que el contrato fue firmado bajo condiciones de prospección, es decir, que todo lo proyectado está sujeto a ciertas condiciones y que lo proyectado no necesariamente se cumplirá.

Contrario al tono triunfal del anuncio del contrato, la compañía norteamericana colgó en su sitio web una nota de prensa en la que da conocer los alcances del acuerdo pautado a un plazo de 25 años con la empresa distribuidora de energía en Nicaragua.

El comunicado hace énfasis en el carácter “prospectivo” del acuerdo y en que el cumplimiento del mismo está sujeto a ciertos condicionamientos.

“Se espera que New Fortress proporcione más de 21 TBtu de gas natural por año durante 25 años, el equivalente a aproximadamente 700,000 galones de GNL (60,000 MMBtu) por día”, indica la nota oficial en la que se expone que el proyecto se financiará con liquidez disponible y fondos provenientes de operaciones existentes.

CONDICIONES

En ese sentido se especifica que en la segunda mitad de 2021 estarían iniciando las operaciones, pero eso está “sujeto a varias condiciones, incluida la obtención de las licencias y permisos requeridos”.

A continuación, la compañía enfatiza en que son “declaraciones prospectivas”, incluidos los datos sobre los planes para el desarrollo de la planta eléctrica de 300 MW, gasoducto y la terminal de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, el rol de esta infraestructura en incrementar el acceso a energía más limpia, asequible y confiable, la habilidad de cumplir ciertas condiciones y las obligaciones y el cronograma para alcanzar la operación comercial de la central eléctrica y otros desarrollos.

Aclara: “Estas declaraciones a futuro representan las expectativas o creencias de la Compañía con respecto a eventos futuros, y es posible que no se logren los resultados descritos… Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas”.

Entre los factores que podrían influir en la variación de a prospección, pero no se limitan, señalan “el riesgo de que nuestros permisos, construcción o puesta en marcha demoren más de lo esperado o no se logren, el riesgo de que el desarrollo no resulte más limpio, energía más asequible o más confiable y el riesgo de que el desarrollo cueste más de lo que esperamos. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales”, sugieren.